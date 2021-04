Mientras Lucero Mijares confiesa que podría dedicarse a cantar, su papá opina otra cosa: 'Todavía no hay debut'

Desde el primer instante en que Lucero Mijares tomó el micrófono para cantar, dio muestra del incontenible talento vocal que heredó de sus famosos papás, quienes la han guiado en sus primeros pasos sobre los escenarios, sin que eso signifique su lanzamiento formal como cantante, así lo ha reiterado Mijares una vez más, dejando claro que eso será una decisión que tome la jovencita cuando llegue el momento indicado. Sin embargo, Lucerito, -como también la llaman de cariño-, parece un tanto convencida de querer dedicarse a la música, aunque de acuerdo con su famoso papá, primero tendrá que cumplir con el importante compromiso de terminar sus estudios, así lo dejó ver el intérprete de Soldado del Amor en una reciente y simpática entrevista, en la que incluso reveló la otra profesión a la que podría dedicarse su primogénita.

La anécdota entre Mijares y su hija se dio durante una charla con Isabel Lascuráin, integrante de Pandora, para su canal de YouTube, quien en medio de la plática con su entrañable amigo, no contuvo las ganas de incluir a la joven de 15 años, que se encontraba fuera de cámara en ese instante. Acto seguido, apareció Lucerito a cuadro para hablar de la felicidad que le provocó haber conseguido su primer triunfo como cantante, algo que además le mereció todas las felicitaciones del grupo de fanáticos que sigue sumando día con día. “Sí, afortunadamente estoy muy contenta, muy agradecida con la gente. Fans Choice Awards (se llama el premio). Era como algo raro, debut…”, explicó.

De la manera más simpática, y tras escuchar las palabras de su hija, Mijares intervino para aclarar un importante punto que ha sido muy debatido a lo largo de estos meses, en que Lucerito ha hecho inolvidables apariciones sobre los escenarios interpretando temas como Mi Universo, Vencer al amor, o recientemente Gloria a ti, junto a su mamá, Lucero. “Pero todavía no hay debut… lo que pasa es que no es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente, y ha cantado porque a mí me encanta cómo canta la nena y a su mamá también le encanta, y básicamente no es que las estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá…”, dijo.

Lo cierto es que Isabel Lascuráin no se quedó con las ganas de averiguar más, por lo que directamente le preguntó a la joven sobre sus planes: “¿Sí te quieres dedicar a esto?”, a lo que Lucerito respondió: “Pues creo que sí…”. De inmediato, Mijares tomó la palabra para revelar la otra profesión que ha llamado la atención de su primogénita. “Está entre eso y veterinaria… desde chiquita”, dijeron entre risas. “Ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento… sí o no y se irá probando, pero realmente las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento, de que la estemos aventando…”, explicó el cantante.

La primera entrevista de Lucerito

Hace apenas algunos días, Lucerito concedió una de sus primeras entrevistas a los medios de comunicación, en la que se mostró como toda una profesional frente a las cámaras, revelando parte de los consejos que le han dado sus padres a lo largo de este tiempo, sobre todo con los temas relacionados a las críticas a las que está expuesta cualquier figura pública. “Pues que a veces no pele mucho (me dicen) ni los comentarios buenos ni malos, pues porque a veces sí hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, entonces pues pienso que dejarlos pasar…”, explicó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América, que captó a la joven de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México.

