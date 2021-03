Sin filtros, Evaluna Montaner hace una revelación sobre su esposo Camilo La hija de Ricardo Montaner explicó por qué razón su esposo no puede divertirse con sus amigos durante las noches

No hay nada más pleno para Evaluna Montaner y Camilo que disfrutar de su vida de casados, una experiencia que además les ha permitido conocerse muy bien a lo largo de todo este tiempo. A propósito de esto, la joven ha hecho una revelación sobre su esposo durante una reciente entrevista, en la que habló sin rodeos de las razones por las cuales el intérprete de Vida de Rico no puede tener instantes de diversión con sus amigos por las noches. De manera simpática y en un entorno de confianza, la hija de Ricardo Montaner dio detalles de esta situación, al mismo tiempo en que el cantante permanecía a su lado escuchando con atención las declaraciones de su amada.

En una charla concedida al programa argentino La Peña de Morfi, la pareja fue cuestionada sobre lo mejor y lo peor de vivir juntos, lo que dio pie a la conversación en la que Evaluna se mostró sin filtros a la hora de responder, hablando en primera instancia de aquello que más ama de su vida con Camilo. “Lo mejor es, yo creo, que despertarnos juntitos, me encantan mis mañanas, la verdad, me parece súper lindo despertarme y verlo…”, respondió la intérprete, quien contó que había asistido a la celebración de un cumpleaños, por lo que llegó muy tarde a casa. Sin embargo, su esposo se despertó muy temprano horas después, algo que le pareció bastante tierno. “Abrí el ojo un segundito… y él ya estaba así como: '¿Quieres mate?’, y fue hermoso…”, explicó.

La conversación fue más allá cuando Evaluna abordó la otra parte de la pregunta, para hacer de inmediato una confesión sobre Camilo, quien tomó todo con mucha calma y hasta con sentido del humor. “Las cosas feas, lo feo… bueno, justo por este mismo tema, ahí cerquita, Camilo se duerme muy rápido, es un poquito narcoléptico, entonces no puede atender muchas reuniones de amigos y eso porque se queda dormido…”, dijo sonriente, para luego ejemplificar esto con una anécdota de lo que ocurrió durante una reunión con motivo del cumpleaños del cantante. “Eran las once de la noche… mis amigos habían planeado una sorpresa para él, a las 12 en punto, para recibir el cumpleaños, y él diciendo: ‘Ay, sueño con ya estar dormido’…”. Cabe destacar que la narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia extrema y ataques repentinos de sueño, según la Clínica Mayo, aunque que no se sabe si la intérprete ha hecho estas declaraciones en tono de broma o si realmente el cantautor tiene este padecimiento.

Tras los comentarios de Evaluna, el colombiano tomó la palabra para reiterar el gran cariño que tiene por su esposa, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de esta etapa, de la que por cierto han compartido gratos momentos con sus fanáticos, a quienes se refieren como a su tribu. “Yo al contrario, voy a decir que cosas negativas ninguna…”, dijo entre risas, palabras a las que de inmediato respondió la joven, dejando ver el crecimiento que juntos han alcanzado como pareja. “Pero no es negativo, es lo que voy a aprendiendo…”, aseguró.

Su primer año como marido y mujer

Fue apenas a principios de febrero, que Evaluna y Camilo cumplieron su primer año de casados, una dicha que celebraron en familia, y con todos sus seguidores, publicando algunas historias con los lindos mensajes que ambos se dedicaron. “Un año contigo. Miren lo que me regaló Camilo”, escribió la estrella de Studio 57 sobre la postal en la que se obra una cámara fotográfica vintage y algunos casetes. Ese día, Ricardo Montaner también los felicitó, enteramente orgulloso de la familia que ha conformado, siempre unidos y dispuestos a brindarse apoyo. “Feliz primer aniversario mis amados hijos, Evaluna y Camilo. Gracias por hacerme tan feliz siendo felices... ¡Dios es bueno siempre!”, escribió.

