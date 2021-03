Lucero Mijares comparte su gran triunfo: 'Mi primer premio en la vida cantando'

Con total orgullo, Lucero y Mijares abrazan este entrañable momento en su vida, siendo testigos del incontenible talento vocal de su hija, Lucero Mijares, quien gracias a la constancia y pasión que ha puesto en cada una de las colaboraciones musicales a su lado, ha conquistado un triunfo que le ha merecido todo el reconocimiento. Precisamente, la jovencita hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram, -la cual abrió recientemente-, celebrando la dicha de haber sido ganadora dentro de las categorías de una entrega de premios, acontecimiento que le ha llenado el corazón de felicidad, a tan solo unos días de haber celebrado su cumpleaños número 16, el que por cierto también festejó con el estreno de la canción Gloria a ti, en la que une su voz a la de su mamá.

Sin más rodeos, Lucerito dio la sorpresa a sus más de 43 mil seguidores, publicando una imagen con la lista de los ganadores de los Fans Choice Awards 2021, en la que se puede leer su nombre, “Lucero Mijares”, en la categoría Debut. Por tal motivo, expresó lo mucho que esto le emociona, enteramente agradecida con todos aquellos que le han brindado su apoyo, un número de fanáticos que ha ido creciendo con el paso de los días. “Mi primer premio en la vida cantando. Millones de gracias a todos quienes votaron por mí, son lo máximo”, escribió la joven, quien poco a poco se abre camino en este ámbito, avanzando a su propio ritmo y ganando seguridad sobre los escenarios.

Por supuesto, Lucero reaccionó de inmediato ante tal noticia, pues al igual que su hija, también resultó ganadora en una de las categorías, de la misma manera que ocurrió con Mijares. Sin embargo, el hecho de que Lucerito triunfara hizo más especial este instante, que pasará a formar parte de los lindos recuerdos familiares. “Ahhh, ¡qué emoción tengo con los Fans Choice Awards! ¡Mis premios en diferentes categorías! Gracias de todo corazón por sus votos, gracias por su preferencia, gracias por hacer que mi @luceromijaresoficial gane su primer premio. Estoy súper feliz y agradecida”, dijo la cantante, quien recibió un sinfín de felicitaciones por parte de sus fanáticos.

Del mismo modo, Mijares puso en alto este gran logro, dedicando un breve mensaje a través de sus redes sociales, el cual ilustró con una fotografía de él y de Lucerito, exactamente del momento en que ambos interpretaron uno de sus clásicos, El Privilegio de Amar, esto en el concierto Mijares Sinfónico, el cual resultó ganador. “Muchísimas gracias a ustedes por este premio como Mejor Sinfónico, y por todo su apoyo a mi @luceromijaresoficial ¡felicidades preciosa! ¡Saludos y millones de besos!”, escribió el intérprete al pie de la publicación que ha acumulado miles de “me gusta” y varios comentarios con buenos deseos.

Lucero Mijares, ¿se dedicará a la música?

Tras dar muestra de su incontenible talento, el público cercano a la familia se ha preguntado si Lucero Mijares se dedicará formalmente a la música, una incógnita que en pasadas ocasiones los padres de la jovencita se han encargado de resolver. “A Lucero Mijares lo que más le gusta es cantar ama la música, ama cantar en todas partes, en la casa todo el tiempo está cantando… pienso que ella tiene un sello muy particular tiene una manera muy particular lo que trae en el corazón y, como siempre les digo, ya veremos ya veremos qué le depara el destino no sabemos si algún día se va a dedicar a esto, a mí se me cae la baba cuando ella canta la disfruto profundamente…”, confesó Lucero en días pasados en su canal de YouTube, espacio en el que ha reiterado lo importante que es para ella y su ex, Mijares, respetar las decisiones de sus hijos, quienes han preferido mantenerse un tanto distantes del ojo público.

