La hija de Lucero y Mijares ya tiene redes sociales

Por muchos años, Lucero y Mijares decidieron que la identidad de sus hijos no estaría expuesta en los medios de comunicación hasta que, José Manuel y Lucero, así lo decidieran y el momento llegó. Desde hace un tiempo, Lucero Mijares, la hija menor de los cantantes, ha comenzado a hacer colaboraciones musicales al lado de sus papás; el último, en la canción La Gloria de ti, que grabó al lado de su mamá y que se lanzó en las plataformas digitales, el pasado 2 de febrero, día en el que la joven celebró su cumpleaños número 16. Debido al talento que ha ganado popularidad en redes donde decidió debutar con el apoyo de su mamá quien, esta tarde, pidió a sus fans seguirla.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Emocionada por la incursión de su hija en Instagram, Lucero publicó una historia en la que anunció: “Adorados y adoradas, le tengo un notición, mi Lucero Mijares ya tiene Instagram público para que la puedan ver y la puedan seguir, es @Luceromijaresoficial, para que la vean ahí”, dijo la intérprete de Electricidad en este clip donde etiquetó a su hija. Por su parte, la joven cantante ya hizo su primera publicación, un post que acompañó de una foto de la infancia y que acompañó de la leyenda: “¡Hola, bienvenidos! Espero lo disfruten. Los Amo”, escribió como pie de esta imagen en la que la vemos, muy pequeña, luciendo una encantadora boina y lanzando una sonrisa a la cámara; de inmediato, su mamá le escribió: “Peaky Blinders”, haciendo referencia al estilo que se maneja en la famosa serie de época.

VER GALERÍA

Pero su mamá no fue la única que reaccionó a su primera publicación, esta imagen, generó más de 1 mil 200 comentarios en menos de una hora, todos aplaudiendo su decisión de abrir esta cuenta y hacerla pública. En tiempo récord, la cuenta de la joven registró casi 7 mil seguidores que están listos para conocerla, incluso, algunos la cuestionaron sobre cuándo planea hacer un Live para responder preguntas y respuestas de sus seguidores y saber cuándo será su próxima colaboración musical. De hecho, esta petición ya la habían hecho a través de la cuenta de Lucero; sin embargo, según dijo la cantante, en aquel momento, no se sentía lista: “Dice: ‘Mamá no, ¿cómo crees?, yo no soy artista, no tengo qué contar’, pero les manda decir que muchas gracias por todos los comentarios”, reveló la cantante en su último video de Youtube.

En este clip, en el que Lucero anunció el lanzamiento de la Gloria de ti, la cantante dejó a sus seguidores con la boca abierta al revelarles que el talento de su hija es nato, pues no tienen preparación musical, pero está lista para iniciarla: “Ella no toma clases de canto todavía, me dice que tiene ganas de tomar clases y de entrenar su voz y yo creo que es una gran idea porque todo lo que podamos aprender en esta carrera nunca sobra. Le gustan los instrumentos, toca un poco la guitarra, toca el piano”, contó. La cantante aseguró que en casa saben bien que la joven posee una voz inigualable: “Pienso que ella tiene un sello muy particular tiene una manera muy particular, lo que trae en el corazón y, como siempre les digo, ya veremos ya veremos qué le depara el destino no sabemos si algún día se va a dedicar a esto, a mí se me cae la baba cuando ella canta la disfruto profundamente”, explicó.

VER GALERÍA

Su nombre artístico

Aunque Lucero Mijares todavía no decide si se lanzará profesionalmente como cantante, la joven tiene muy claro cómo quiere que la prensa y sus fans la llamen. Debido a que la joven de 16 años comparte el nombre con su mamá, la cantante reveló cómo le gusta que le digan: “Bueno, como me dicen muchos amigos: ‘Lucerito eres tú, ella es Lucero Mijares’ y sí, yo fui Lucerito por mucho tiempo y lo sigo siendo para todos aquellos que con mucho cariño me siguen diciendo Lucerito, entonces, ella es Lucero Mijares, pero bueno, ustedes saben que hay personas que, de pronto, le dicen en algunas cosas que han escrito sobre ella, le dicen La Beba; pues la La Beba es una cosa un poco más familiar o sea, yo no le digo Beba, yo a veces, le digo Nena, pero sí Manuel, su papá (…) pero realmente a ella le gusta que le digan Lucero, que le digan por su nombre”, confesó la cantante sobre este tema.