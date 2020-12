Alex Fernández y Alexia Hernández retrasan la fecha de su boda

Fue en septiembre pasado cuando, en exclusiva para ¡HOLA!, Alejandro Fernández Jr, hijo mayor de Alejandro Fernández y América Guinart, protagonizó un entrañable reportaje con su novia, Alexia Hernández, en el que nos compartió la feliz noticia de su compromiso. De primer momento, el cantante había confesado que estaban planeando su enlace matrimonial para febrero de 2021; sin embargo, en las últimas horas, los novios realizaron un nuevo anuncio relacionado con su boda. A través de redes sociales, la prometida del cantante compartió una imagen con la que dio a conocer que han decidido posponer su enlace debido a la delicada situación que está viviendo el país, derivada de la pandemia por el Covid-19.

Con una espectacular foto de pareja, en la que se ven caminando de la mano por el campo, la tapatía reveló que su boda se realizará en septiembre del próximo año y no en febrero como lo tenían previsto. Además de esta imagen, Alexia compartió un pie de foto en el que explicó por qué tomaron esta decisión: “Debido a que el Covid-19 sigue fuera de control, hemos decidido cambiar nuestra fecha de boda para, así, poder disfrutar al máximo de nuestro gran día”. Cabe señalar que en esta publicación se revela la fecha exacta en el que se darán el “sí acepto”; según se lee, eligieron el día 4 de septiembre para jurarse amor eterno.

Aunque estaban muy entusiasmados con su boda y querían llegar al altar a la brevedad, han decidido que es mejor esperar un poco a que la situación con la pandemia se controle y, de esta forma, poder disfrutar de esta especial fecha. El pasado 24 de diciembre, además de la Navidad, Alex Fernández y Alexia Hernández celebraron su último aniversario de novios, una fecha que compartieron con su comunidad en Instagram, red social donde el cantante le dedicó un romántico mensaje a su prometida: “Celebrando 10 años con mi amor. ¡Te amo princesa!”, escribió el Alex provocando la reacción de más de 30 mil de sus seguidores.

Fue a principios de diciembre, un par de meses después de su compromiso, que Alejandro y Alexia compartieron en Instagram el anuncio de su boda, una noticia que dieron a conocer a través de un romántico video que musicalizaron con un tema del hijo de El Potrillo. En el clip, se ve a los novios, tomados de la mano caminando por el campo donde también vemos a algunos caballos, Alex acompañó esta publicación de un texto donde reflejó su emoción por llegar al altar con la mujer que lo ha acompañado desde hace una década: “Alejandro + Alexia. No puedo esperar para casarme con el amor de mi vida y comenzar una nueva historia juntos ¡Te amo!”, escribió el cantante como descripción de este video.

Alex y sus ganas de formar una familia

Teniendo de ejemplo a sus padres, quienes con el amor como base, han construido una familia excepcional, Alex está convencido de querer convertirse en padre muy pronto, pues es un deseo que, según confesó hace unos meses al programa El Gordo y la Flaca, tienen desde hace varios años: “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, explicó en aquella entrevista donde reveló que está listo para debutar en la paternidad.