Mijares y la anécdota de aquel desencuentro con Lucero que precedió a su romance

Muchas son las memorias que Mijares atesora de esos años en que su romance con Lucero comenzó a tomar fuerza, y aunque por aquellos días parecía que todo marchaba por caminos distintos, finalmente el amor triunfó. Con la sinceridad que lo caracteriza, el cantante ha compartido la anécdota de un desencuentro que tuvo con quien se convertiría en la madre de sus hijos, y a quien decidió invitar a colaborar en una de sus canciones más conocidas cuando todavía no eran novios allá por la década de los noventa, el tema titulado Cuatro Veces Amor, y el cual se consolidaría como uno de los más famosos de la expareja. A propósito de este episodio, el intérprete recuerda que no fue nada sencillo concretar un acercamiento con la estrella, pero nunca perdió las esperanzas de que eso fuera posible.

A corazón abierto, Mijares confesó, en entrevista con Yordi Rosado, que conoció personalmente a Lucero durante el rodaje de la cinta Escápate Conmigo, aunque debido a la agenda tan complicada que él tenía nunca surgió la oportunidad para compartir con ella, por lo que perdieron el contacto, mismo que reanudaron años después. “De repente, pasa el tiempo y la veo haciendo la promoción de un disco, ella ya tendría como 24 años, por ahí y empieza el flirteo, pero ella hace la venganza… me traía: ‘Oye, te hablo mañana’. Le marcaba y no me contestaba, me la hizo fuerte, fueron algunos añitos…”, dijo con un tono simpático el intérprete para destacar la manera en que los papeles se habían invertido.

Pero no todo quedó así, pues posteriormente Mijares tomó la decisión de incluir una colaboración con Lucero en su exitoso disco titulado El Encuentro, por lo que la buscó a pesar de lo difícil que eso resultó en su momento, hasta que ella finalmente aceptó y procedieron a la grabación del tema Cuatro Veces Amor. Sin embargo, todavía hacían falta las fotografías para la promoción del sencillo, por lo que le pidieron que la volviera a buscar, algo que lo puso muy tenso, pues estaba seguro de que esa tarea resultaría un tanto compleja. “Estábamos ahí en Televisa en uno de los foros haciendo las fotos, y ella llegó, seguía haciendo la novela, y me puso una gritiza ahí en frente de todos: ‘¿Ustedes creen que yo no hago nada?’. Yo callado. A mí cuando me regañas y te enojas conmigo, yo callado… hasta que no ve reacción y yo callado… bien (nos despedimos). Me dice: 'Oye, te voy a dar mi celular nuevo’. Al día siguiente le hablo y no me contesta…”, reveló.

Un amor que se transformó

Tras varios acercamientos, Mijares y Lucero finalmente iniciaron su relación sentimental, convirtiéndose por aquellos días en una de las parejas más queridas del espectáculo. Según ha dicho el intérprete de Soldado del Amor, fueron 14 años de vivir en matrimonio con la también actriz, dándose la oportunidad de formar una linda familia integrada por dos hijos: Lucerito y José Manuel, quienes hoy son todos unos adolescentes. Luego de esta hermosa etapa, ambos tomaron la decisión de separarse, manteniendo un pacto de estrecha cordialidad hasta el día de hoy.

En su charla con Yordi, Mijares también habló de cómo con el paso de los años la amistad entre él y Lucero se ha fortalecido, apoyándose de manera mutua para brindar así amor y estabilidad a sus hijos, para quienes la ruptura no fue nada complicada. “Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño…”, dijo enteramente orgulloso el cantante, quien hoy disfruta del éxito profesional y la estabilidad personal.

