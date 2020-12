Cómo fue para Mijares saber que Lucero reharía su vida amorosa

Hace ya varios años desde que Lucero y Mijares hicieron pública su separación, tras vivir una época en matrimonio en la que además tuvieron la oportunidad de formar una familia integrada por dos hijos: Lucerito y José Manuel. Desde ese entonces, la expareja ha mantenido un pacto de estrecha cordialidad, en el que incluso va implícito el respeto por las decisiones que, en lo personal, cada uno ha tomado, como el hecho de poder rehacer su vida amorosa con alguien más. Tal ha sido el caso de la intérprete de Electricidad, quien desde hace un tiempo disfruta de un noviazgo con el empresario Michel Kuri, y del cual ella ha compartido algunos detalles en más de una ocasión, feliz de poder vivir esta oportunidad que ha sabido compaginar con su carrera musical.

A corazón abierto, Mijares se ha expresado sobre cómo es para él ver a Lucero disfrutar junto a su pareja, esto durante una entrevista concedida a Yordi Rosado, quien sin más rodeos le preguntó si el ver a su ex con otra persona no fue algo que en su momento le resultara complicado o que incluso le doliera. “Fíjate que no, porque cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien. Cuando empieza ese dolor es porque estás pensando primero en ti…”, dijo el cantante en un instante de la charla, en el que recordó parte de sus últimos años en matrimonio con la también llamada Novia de América, con la que estuvo casado de 1997 a 2011, un periodo en el que conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo.

En ese espacio, Mijares también habló de la madurez con la que Lucero asume la situación, apoyándolo de igual manera en caso de que él tomara la decisión de iniciar un romance. “Yo creo que es lo mismo, creo que siente lo mismo. Ella me quisiera ver feliz, me quisiera ver contento, me quisiera ver como a mí me gusta verla así…”, reveló a lo largo de la plática, en la que hizo énfasis en la gran amistad que hoy mantiene con su ex. “Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño…”, dijo enteramente orgulloso de cómo ha marchado todo desde entonces, siempre guiados por el respeto y la armonía.

Los últimos años de matrimonio con Lucero

En confidencias con Yordi, Mijares además recordó cómo fueron los últimos años de su relación marital con Lucero, una transición que se dio en los mejores términos y de manera pacífica, pues lo más importante ha sido brindar estabilidad a su familia. “Yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, porque pues ella entre que hacía giras, hacía de repente novelas… eran muchos capítulos que grababan, eso ayudó un poco también a estar con los chavos, o estaba uno o estaba el otro, no era de que se quedaban solos. Y ya, decidimos como en Buckingham, el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos…”, recordó.

Así mismo, el intérprete habló de cómo fue para sus hijos el tema de la ruptura, luego de que él decidiera mudarse de casa a unos metros de la de Lucero. “Lo que más queríamos era no afectarlos a ellos. Yo le dije a José: ‘Oye, ¿cómo ves? Voy a poner un estudio aquí junto, donde también van a tener sus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho’… como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevador… creo yo que lo hicimos bien en ese sentido, porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo…”, comentó.

