José Emilio, hijo de Mariana Levy, a Ana Bárbara: ‘Te amo mamá’

Desde hace un par de semanas, José Emilio Fernández, hijo de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández, viajó a Los Ángeles para reencontrarse con Ana Bárbara a quien, desde que tiene un año de edad, ve como a una mamá. Debido a que Levy murió cuando él era muy pequeño y posteriormente, su papá se casó con la cantante, fue ella quien se encargó de los cuidados de sus dos hijos, Paula y José Emilio. Aunque el matrimonio de Fernández y la intérprete de Bandido terminó en 2010, la relación con sus hijos continúa, pues el lazo es tan grande que se consideran familia. En ese sentido, el joven de, 16 años, visitó a su mamá para disfrutar de unas vacaciones en la nieve y, de paso, hacer su debut musical, durante el último concierto de la cantante en línea donde José Emilio participó en el tema Ángel en la que también vimos a José María, Jerónimo y Emiliano.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde que el joven llegó a Los Ángeles, tanto José Emilio, como Ana Bárbara, han utilizado Instagram para compartir varias fotos y video de su visita; desde los desayunos que le prepara a la cantante, hasta la entrañable dedicatoria que hace unas horas el hizo el joven a la intérprete a quien le escribió: “Te amo mamá”. Para este especial post, Emilio eligió una foto para la que posaron en pasado 12 de diciembre cuando Ana Bárbara formó parte de las tradicionales mañanitas a la Virgen. En la imagen, aparece José Emilio abrazando a su mamá, mientras, de fondo, vemos a la Virgen de Guadalupe.

VER GALERÍA

Conmovida por esta muestra de cariño de parte de sus hijos, Ana Bárbara respondió con un: “Te amo, mi vida”, este intercambió de mensajes entre madre e hijo, provocó la reacción de otra hija por elección de la cantante, María Levy, hermana mayor de José Emilio, quien comentó: “Los amo”. Aunque María no es hija de El Pirru, sino de Ariel López Padilla, también tuvo la oportunidad de convivir mucho tiempo con Ana Bárbara cuando estaba casada con el papá de sus hermanitos, razón por la que le guarda un amor muy especial: “Ana fue como una mamá para mí. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y, además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también”, declaró María, en 2019, al programa Un Nuevo Día.

Aprovechando su estancia en Los Ángeles, José Emilio no sólo ha consentido a Ana Bárbara, también lo hemos visto muy cercano a su hermanito menor, José María. A través de una historia en Instagram, la cantante compartió un clip de sus hijos quienes, aunque ya no son tan pequeños, ella los sigue viendo como sus bebés: “En sólo un año (si el todo poderoso me permite ver), Chema dejará de ser un niño para hacerse un adolescente, mientras, aquí apapachado por el amor de José Emilio", escribió la cantante sobre un clip donde se ven a los chicos abrazados.

VER GALERÍA

Ana Bárbara y su historia con José Emilio

El año pasado, Ana Bárbara protagonizó una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda a quien le contó cómo fue que se convirtió en la mamá de Paula y José Emilio Fernández Levy: “Yo asumí un papel de mamá, porque cuando la gente me dice madrastra, no me gusta. Mis hijos me empezaron a decir mamá, bueno Paula, porque Emilio llegó a mi vida de un año, cumpliendo el año, yo ya estaba con él, ya era su mamá, le di todos los biberones, lo dormí, lo bañé, todo, como una mamá (…) Dejé la carrera para poder acomodar esa dinámica de una mamá que tenía un hijo y que, en menos de un año, tenía cuatro, porque en mi noche de bodas salgo embarazada de Chema”, contó la cantante.