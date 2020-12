Mijares comparte el entrañable recuerdo de la canción que cantó con su hija, Lucerito

Las cosas no podrían marchar mejor para Mijares, quien a la par de su rotundo éxito en la música, ha tenido la dicha de compartir algunas grabaciones junto a su hija, Lucerito, quien ha dado muestra de que, al igual que sus famosos papás, ha heredado la vena artística. Y aunque no se trata de un lanzamiento formal como cantante, la jovencita ha impresionado al público con su talento vocal, recientemente con la interpretación del tema titulado Mi Universo, el cual tiene un significado muy especial para la familia, y que se incluye en el nuevo álbum navideño del intérprete de Soldado del Amor. Recordemos que además, padre e hija estrenaron hace unos días el videoclip de esta canción, que en tan poco tiempo se ha convertido en la favorita del público.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincero, Mijares confesó la importancia que ha cobrado en su vida la celebración de esta época tan especial del año, en la que hoy ha tenido la fortuna de echar mano de su inspiración para presentar este disco que lo tiene enteramente motivado. “Me trae muchos recuerdos de muchos años de tu vida, desde que eras chico, regalos, ambiente familiar, estar con la gente que de repente no ves todo el año, unión y mucha alegría…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Hoy, espacio en el que se mostró orgulloso de cumplir uno a uno sus sueños, así como de hacer partícipes a sus seres queridos a lo largo del proceso.

Enteramente conmovido, Mijares no olvidó destacar lo importante que fue para él hacer esta colaboración con su hija, pues reconoce que detrás del tema Mi Universo, original del cantautor Jesús Adrián Romero, hay una historia tan entrañable tanto para él como para su exesposa Lucero, con quien hoy mantiene una relación de amistad que precisamente se alimenta de estos bellos recuerdos. “Es un tema que yo le canté a Lucerito… Lucero y yo se la cantamos en su primera comunión…”, dijo, para luego compartir una anécdota de aquel día que lo marcó para siempre. “Ni volteó a ver (Lucerito) y mejor que no volteara a vernos. Porque no sé qué pase pero esta niña me hace sentir un nudo en la garganta, pero a mí me encanta que me acompañe en mis discos...”, reveló, visiblemente conmovido al compartir este episodio de su vida personal.

VER GALERÍA

Un nuevo logro para Mijares y Lucerito

Por ahora, tanto Mijares como Lucerito tienen otro gran motivo para celebrar, pues el videoclip de Mi Universo fue la sensación entre todos sus seguidores, tanto así que apenas el pasado 15 de diciembre, el intérprete compartió una buena noticia. “¡Esooooo! Muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a #FelizNavidad sobre todo el tema #MiUniverso ¡ya superamos los 3 millones de vistas! Bravo”, escribió de lo más emocionado en un breve fragmento del videoclip.

Recordemos que quien no tardó en expresar su emoción fue nada más y nada menos que Lucero, que está muy orgullosa de ser testigo del crecimiento de su primogénita como toda una toda una mujer apasionada del arte musical, aunque la mayor parte de las veces ha preferido permanecer lejos de los reflectores. “Me encanta ver su sonrisa y esa luz que tiene en los ojos cuando canta, me fascinó verla cantar con Manuel, con su papá en esta canción tan linda. Estoy tan contenta de ver a mi Lucero Mijares, a mi niña, mi luz cantando y haciendo lo que le gusta, de una manera aún no profesional, siempre lo repito, no sé si algún día se vaya a lanzar…”, dijo en días pasados en entrevista con Hoy.

VER GALERÍA