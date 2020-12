Espectacular, Camila Fernández se deja ver como nunca antes

Las cosas no podrían marchar mejor para Camila Fernández, pues se encuentra plena y realizada en cada aspecto de su vida. En lo profesional, la joven cantante sigue cosechando éxitos en la música, además de la entrañable colaboración que hizo recientemente con su padre, El Potrillo, y sus hermanas América y Valentina, en un tema navideño. Y en lo personal, la joven intérprete está disfrutando al máximo sus primeros meses de casada, luego de que el pasado mes de agosto se diera el sí para toda la vida con Antonio Barba, tal como se dio a conocer en las páginas de ¡HOLA!. A punto de despedir el año, la intérprete ha dejado ver además que está en su mejor momento en cuando al físico se refiere, pes ha compartido una foto mostrando, como pocas veces, su espectacular figura.

De lo más espontánea, Camila compartió en su cuenta de Instagram un posado que dejó a más de uno boquiabierto. La joven de 23 años transportó a sus seguidores al verano al compartir una selfie frente al espejo en la que se le ve muy guapa usando un pequeño bikini rojo y negro mientras coloca su mano en la cintura. Unas arracadas negras y su larga cabellera recogida complementaron su look natural. “Pan integral homieees”, escribió con buen humor la hija de Alejandro Fernández para titular su foto. Como era de esperarse, los halagos de parte de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por el de su propia melliza. “Eres demasiado…”, comentó América, agregando además algunos emojis en forma de llama.

Aunque Camila no detalló dónde fue tomada su foto, no sería para nada extraño que se encontrara en la casa de su padre en Puerto Vallarta, donde los primeros meses de la pandemia El Potrillo se refugió con sus hijos. Casi al mismo tiempo, América compartió en su propia cuenta de Instagram su propio posado playero en un escenario ya conocido de dicha residencia, por lo que es posible que las hermanas se encuentren reunidas nuevamente antes de decirle adiós al 2020. En abril pasado, la joven cantante impactó con otro posado playero, justamente en uno de los espacios del ‘refugio’ de su papá.

Los rumores sobre su embarazo

Aunque seguramente no era la intención, este reciente posado de Camila con su espectacular figura ha venido a reafirmar la negativa que ella ya había dado a los rumores que surgieron hace tiempo sobre un supuesto embarazo. Y es que la noticia de su boda el pasado mes de agosto tomó a muchos por sorpresa y no faltaron las especulaciones en torno a los motivos por los que la joven pareja había decidido casarse. Sin embargo, la cantante ha dejado claro que estas versiones son completamente falsas y que no tiene prisa en convertirse en madre. “El tema de ser mamá: no sé, mira cuando Dios quiera, ahorita no tengo prisa ni nada, estoy muy feliz, recién casada, estoy feliz con mi familia, la verdad es que estoy muy feliz y no sé, cuando Dios quiera, la verdad, yo les aviso”, expresó la joven artista en entrevista para Ventaneando a mediados del mes pasado.

La joven intérprete refirió entonces que las rumores que circularon entorno a su boda la tenían completamente sin cuidado, de hecho, aseguró que incluso se toma con humor lo que se ha dicho de ella y su familia. “Me da risa, digo, que inventen lo que quieran”. Ajena a todo, Camila se está preparando para celebrar su primer Navidad como mujer casada totalmente enamorada: “Me casé con mi mejor amigo y con un niño que es un tesoro, me encanta que estoy compartiendo mi vida con alguien tan especial… pero estoy muy feliz, está padrísimo, la vida de casada es la mejor”, dijo al programa de TV Azteca.

