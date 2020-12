Mijares y su hija Lucerito, los protagonistas de un entrañable video en el que unen sus voces

Tal como Mijares lo anunció a principios de noviembre, el lanzamiento de su nuevo disco navideño incluye una colaboración musical junto a su hija Lucerito, con quien esta vez interpreta la canción titulada Mi Universo. Pero lo que hace más especial esta entrega no solo es el entrañable dueto, sino también el lanzamiento del primer videoclip protagonizado por la jovencita, que entre otras cosas semanas atrás tuvo la dicha de compartir escenario junto a su madre, quien celebró sus 40 años de trayectoria en grande. Esta sorpresa ha sido revelada por el intérprete a través de sus redes sociales, muy emocionado de escribir bellas historias junto a su ‘Beba’, como la llama de cariño, y enteramente orgulloso del talento que por supuesto le ha merecido todas las ovaciones de sus fanáticos.

A lo largo del videoclip, que hasta el momento ha acumulado cientos de miles de reproducciones desde su estreno, aparecen Lucerito y Mijares cantando junto a un arbolito de Navidad, al mismo tiempo en que comparten abrazos y sonrisas, escenas que hacen evidente el inquebrantable lazo que los mantiene unidos y que cada día se hace más fuerte. “Mi Universo. Con mucha emoción los invito a ver el video del tema Mi Universo, donde mi Lucerito me acompaña nuevamente. Un tema súper padre ¡saludos!”, escribió el cantante en sus redes sociales, feliz de hacer realidad este anhelado sueño por el que ha recibido un sinfín de felicitaciones por parte de los usuarios, así como una cadena de mensajes con buenos deseos.

El clip, que tiene una duración de poco más de cuatro minutos, y en el que Lucerito aparece a tono con la temporada con un look de abrigo con estampados, conmovió tanto a la cantante Lucero que de inmediato expresó su enorme felicidad al presenciar el gran momento protagonizado por su hija, quien más allá de encontrar en la música una profesión, ha encontrado en este arte la posibilidad de disfrutar junto a sus padres. “Qué regalo tan hermoso de Navidad. Espectacular, aplauso de pie. Esta canción juntos es una maravilla, bravo, mi Lucero Mijares, ¡hermosa!”, escribió la también llamada Novia de América al pie del video, que ha sido la sensación entre los seguidores de la expareja.

Lucerito y el significado sentimental de esta canción

Semanas atrás, Mijares abría su corazón en entrevista con Ventaneando para compartir la noticia de la nueva colaboración con su hija, revelando que el por qué la canción Mi Universo, ha cobrado un significado muy especial dentro de la familia, especialmente para ‘La Beba’. “Hay un dueto ahí con ‘La Beba’, padrísimo… la canción que grabamos en el de Navidad, es una canción que se llama Mi Universo, de Jesús Adrián Romero, que se la cantamos Lucero y yo en su primera comunión, entonces por eso la metimos en este disco de Navidad…”, dijo en aquel instante en el que además destacó la cualidad vocal de la jovencita de 15 años. “Tiene un estilito muy de ella, y siento yo muy combinado entre Lucero y yo…”, agregó.

Lo cierto es que más allá del gran talento que tiene Lucerito para cantar, su mayor prioridad es permanecer tras bambalinas, según han contado sus papás en repetidas ocasiones. Sin embargo, poco a poco ha aprendido a ganar seguridad sobre el escenario y frente al público, aunque eso no significa que se vaya a dedicar de lleno a esta profesión. “Ella primero que acabe su escuela… ella obviamente tiene gran oído, es muy musical, le gusta mucho la cosa atrás de los shows, estar en todas las grabaciones… No le gusta estar al frente. De los 58 Auditorios que llevamos Emmanuel y yo, ella ha ido a 56 y siempre le gusta estar atrás, a ella no le gusta sentarse en el público…”, dijo el intérprete en aquella charla.

