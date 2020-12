Lucero no se queda atrás y arrasa con su baile de moda al estilo caminata

Con una exitosa carrera de cuatro décadas, no es de extrañar que Lucero cuente con miles y miles de fans, los cuales se han traducido es una inmensa comunidad de seguidores en redes sociales. Una vez que se puso de moda TikTok, la cantante se resistió un poco a abrir su cuenta, sin embargo, con el apoyo de su hija, finalmente se animó. “Si yo me hago una cuenta de TikTok, ¿qué voy a poner, me voy aprender todos los bailes y así? ¿Tú me ayudas?”, preguntó la lintérprete a Lucerito Mijares hace unos meses en un video que compartió en sus Instagram Stories. El tiempo ha pasado y hoy Lucero es ya una celebridad en esta plataforma de videos cortos, en la que ha brillado con su originalidad y buen sentido del humor. Hace un par de meses compartió su interpretación, 10 años después, de una escena de la telenovela Soy tu dueña, dando personificando nuevamente a la implacabale Valentina Villalba. Su actuación fue tan convincnte que incluso su novio, Michel Kuri, bromeó al comentar: "¡Qué mello!". Pero su último video ha sido totalmente diferente, pues esta vez la cantante quiso imitar el tan de moda baile al estilo caminata. Como una experta, la Novia de América presumió su buen ritmo en una espontánea coreografía que rápidamente se hizo de miles de 'me gusta'; haz clik abajo para verla.

