Ángela Aguilar se conmueve hasta las lágrimas al hablar de la muerte de su abuelita

A una semana del sensible fallecimiento de Flor Silvestre y tras el éxito que representó el concierto virtual, Mexicano hasta los huesos que, Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar dedicaron a la memoria de la actriz y cantante; su nieta, rompió el silencio y reapareció en redes sociales para agradecer a sus fans por las muestra de cariño que le han hecho llegar. A través de un Live en Instagram, la cantante, de 17 años, no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuelita con quien tenía una relación muy cercana pues, como ella, también recorre las plazas más importantes de México y Estados Unidos con el show ecuestre musical que comenzó doña Flor Silvestre y don Pepe Aguilar.

La música siempre fue algo que unió a Ángela y a doña Flor Silvestre, de hecho, fue de ella de quien recibió los mejores consejos, tanto sobre el escenario, como fuera de él, pues también la asesoraba en la imagen que maneja en los conciertos, como el labial rojo que siempre acompaña a la cantante, un detalle que doña Flor nunca olvidaba. Conmovida por la partida de su abuelita, Ángela realizó este video que tan sólo duró 4 minutos y en el que no puedo evitar derramar algunas lágrimas al recordar la ausencia de su abuelita: “Han sido unas semanas medio difíciles, pero…” comentó al borde del llanto.

Ángela se tomó un minuto para continuar y con voz entrecortada comentó: “¡Qué horror llorar en un live!...”. Tras reponerse pudo dirigirse a sus fans quienes, según dijo, la han reconfortado en estos duros momentos: “Sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil, y estoy súper agradecida por su amor, por sus oraciones, por su solidaridad, por su amor incondicional hacia mi abuela”, dijo mientras sonreía al recordar el carisma de doña Flor.

La hija menor de Pepe Aguilar admitió que la muerte de su abuelita ha sido un golpe muy duro, pero también agradeció a la vida por haberle permitido tenerla tantos años: “Nunca vamos a estar preparados para la muerte, pero Dios nos dio esta oportunidad de poder estar junto a mi abuela muchísimo más tiempo de lo que normalmente estaríamos”. Por último, la cantante dio a conocer por qué no tienen planeado hacer más videos en redes: “Ya no voy a hacer más lives porque voy a ponerme a llorar horrible, pero nada más eso, estoy totalmente agradecida por todos sus comentarios tan bonitos y su buena vibra”, finalizó.

La Navidad sin doña Flor

Tras el sensible fallecimiento de doña Flor, quien ha hablado en nombre de la familia ha sido Pepe Aguilar quien, recientemente, en entrevista con el diario El Universal, habló de lo diferente que será la Navidad sin doña Flor Silvestre: “Mi mamá siempre, históricamente, hizo el bacalao, pierna de jamón, tamales… pero nunca podía faltar su famosísimo bacalao a la vizcaína, de verdad, no saben qué cosa tan buena, no es porque sea mi mamá”, dijo. Aunque todavía no tienen muy claro cómo celebrarán, la memoria de doña Flor estará presente: “Soy sincero, todavía no sabemos. Tenemos planeado mi esposa y yo hacer algo en casa de mi madre, pero algo yo digo temprano porque está muy frío, entonces haremos una Navidad un poco más tempranera”, explicó el cantante.