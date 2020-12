Thalía habla orgullosa de la vena artística de sus hijos

Hace un par de días Thalía y Tommy Mottola cumplieron 20 años de casados, una ocasión muy especial que ellos no dudaron en celebrar con románticos mensajes en redes sociales, además de uno que otro lujoso regalo. Fruto de este amor tan sólido y duradero, la pareja tiene dos hijos: Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, quienes están creciendo a pasos agigantados. La jovencita cumplió 13 años hace dos meses, mientras que el pequeño ya tiene 9. Aunque muchos pudieran pensar que aún es muy pronto para pensar en lo que les deparará en su futuro profesional, lo cierto es que su famosa mamá ya ha visto en ellos algunas habilidades que no dejan lugar a dudas de que heredaron la vena artística de sus padres. Esto no es de extrañar, puesto que Thalía ha destacado como actriz en la televisión y también como cantante. Por su parte, el empresario es un reconocido productor musical que ha trabajado con exitosos artistas y conoce muy bien la industria. Sin embargo, al parecer sus retoños podrían tomar caminos distintos, aunque sí relacionados con la creatividad y el arte. Así lo reconoció la propia cantante, quien habló orgullosa en ¡HOLA! TV de los talentos de sus pequeños. "Mi hija es muy buena filmando y editando, y dirigiendo, yo veo que ellos se están yendo como por esas vertientes", dijo en entrevista para La Hora ¡HOLA!, espacio en el que contó además que Matthew es un apasionado de las historietas, y no sólo de leerlas, sino también de crearlas. "Mi hijo ya ahorita lleva toda una serie de libros que él ya quiere publicar de un personaje, un superhéroe que el creó entonces estoy yo buscando editorial para poder llevar su sueño a la realidad", contó. Entérate de todo lo que dijo esta guapa estrella y mamá haciendo click en el video.

Loading the player...