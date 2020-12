A capa y espada, Justin Bieber defiende a su esposa Hailey de los fans de Selena Gomez

Desde hace más de dos años, Justin Bieber se encuentra felizmente casado con Hailey Baldwin, sin embargo, hay quien no olvida su romance juvenil con Selena Gomez. El cantante y la estrella pop protagonizaron hace tiempo un intenso y muy mediático noviazgo, tanto, que se les llegó a apodar Jelena como pareja. Aunque todo eso ya es cosa del pasado, algunos fans de la intérprete siguen sin aceptar la nueva relación del canadiense y no han dejado de arremeter contra la modelo. Cansado de esta situación, el intérprete de Sorry ha salido en defensa de su esposa, exponiendo la desagradable situación con la que ambos tienen que lidiar a diario y expresando su enérgico rechazo hacia estos ataques.

Todo inició cuando una fan de Selena pidió a sus seguidores en redes sociales que "bombardearan" la sección de preguntas y respuestas de Hailey y Justin en Instagram Live. La joven pidió inundar la transmisión de la pareja con comentarios como "Jelena" y "Selena es mejor”, agregando: “Vayan tras ella, por favor. Vamos todos tras ella”, en lo que ha todas luces, era un llamado a atacar virtualmente a la modelo. Molesto por esta situación, el cantante de 26 años decidió exponer el video de la usuaria en sus Stories, no sin antes explicar las razones de su decisión. “Este triste intento de ser humano simplemente alentó a las personas en un video a ir literalmente tras mi esposa, diciéndoles que dijeran que mi relación anterior era mejor…”, escribió el canadiense al inicio de un extenso mensaje que publicó en sus historias.

“Solo quería compartir esto para que la gente se haga una idea de a qué nos enfrentamos día con día. Es extremadamente difícil elegir un camino de felicidad cuando veo que personas como esta tratan de reunir gente para intimidar a la persona que más amo en este mundo, esto no está bien”, continuó Justin, quien ha preferido refugiarse en su fe ante este tipo de ataques. “Hay muchas personas que quieren dedicar su tiempo a degradarnos públicamente, avergonzarnos y tratar de humillarnos, nos gustaría pedir a los que nos tienen en ellos eleven una oración por nosotros, necesitamos oración y apoyo”, pidió el joven intérprete.

“Después de ver esto, fácilmente podría dejarla robarse mi alegría, pero luego pienso en su vida y en lo miserable que debe ser para querer pasarla tratando de hacer que los demás se sientan inferiores”, continuó Justin antes de concluir: “La lección aquí es que ella es la que se está perdiendo... ¡La vida es satisfactoria cuando eleva y das valor a las personas! Una vida en la que quieras hacer que los demás se sientan pequeños te dejará sin amigos y sin alegría real”, finalizó.

La respuesta de Hailey

La modelo de 24 años tampoco se quedó callada y tomó su cuenta de Instagram para expresar su postura ante los ataques en su contra. “Generalmente me mantengo callada y no abordo estas cosas porque necesito protegerme y proteger mi salud mental, pero esto ha llegado a un nivel tal de enojo y odio que es sorprendentemente insano y triste”, escribió Hailey. “Nunca en un millón de años desearía a alguien ser tratado de esta forma y jamás aprobaré este tipo de comportamiento de odio. Sólo quiero apoyar, elevar y alentar a otras mujeres en esta industria y lo único que les deseo es amor y éxito, y espero que todos mis seguidores que hagan lo mismo”. Finalmente, la joven esposa de Justin se refirió directamente a la chica que hizo un llamado para atacarla en redes sociales: “Le deseo lo mejor a la joven de ese video, espero que encuentre amor, paz y felicidad en esta vida”, concluyó.

