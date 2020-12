En exclusiva, Mia Rubín nos habla de su debut musical al lado de su papá: ‘Va a ser uno de los días más hermosos de mi vida’

El gran día se acerca. El próximo 19 de diciembre, Mía Rubín entrará al mundo de la música por la puerta grande con su debut como cantante en un show que realizará de la mano, nada más y nada menos, que de su papá Érik Rubín. Emocionados por Raíces, Mía y Érik Rubín abrieron su corazón en una sincera conversación para ¡HOLA! México.com donde nos dieron detalles de este concierto virtual en el que juntarán, por primera, ocasión su talento. Padre e hijas nos hablaron del repertorio que tienen preparado para esta noche que pasará a la historia de sus vidas como una de las más importantes: “Siento que va a ser uno de los días más hermosos de mi vida y, en especial, poder compartir esto con toda la gente que nos va a estar viendo”, nos confesó Mía.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En esta entrevista, Érik nos habló un poco de la producción que están preparando y los temas que presentarán, entre los que figuran varios suyos y un par inéditos de su hija: “A todo esto le sumamos un invitado sorpresa que va a cantar con nosotros, en vivo, desde el estudio de grabación a cuatro cámaras en HD”, comentó Rubín. Sobre el valor sentimental que tiene realizar esta presentación desde casa, Mía dijo: “Es muy emocionante pensar que será ahí, donde tomé mis clases de batería y me preparé (…) Es un lugar muy íntimo, súper familiar y eso es lo que queremos transmitir en el concierto, que ustedes se sientan como parte de nuestra familia”.

VER GALERÍA

De lo especial que le resulta debutar con temas que son icónicos en la vida de su papá, la joven cantante reveló: “Han marcado la trayectoria de mi papá y también me han marcado a mí, porque han sido canciones que me han acompañado durante mi niñez y mi juventud. Tener la oportunidad de poder cantar estas canciones que tanto me gustan y que tanto amo, en el escenario, con mi papá, es un sueño hecho realidad”. Mía confesó que sus preferidas son Dame amor, Muriendo lento, Tu voz y Happy, tras conocer los temas que más llaman su atención, fue curioso descubrir que la mayoría hablan del amor un sentimiento que, admitió, no ha experimentado: “Todavía no he tenido la oportunidad, soy muy joven”.

Sincera y, mientras su papá la escuchaba atento, Mía, quien en abril pasado cumplió 15 años, comentó que, aunque sí ha sentido atracción por algunos chicos, no ha sido flechada por Cupido: “Sí me ha gustado uno que otro niño, pero nunca terminan siendo nada serio. Yo siento que cuándo llegue, va a llegar, no importa si es muy pronto, la verdad, es que no es algo que esté en mi mente constantemente, pero sí me encanta la idea del amor, de tener una pareja, pero llegará en su momento”. En ese sentido, nos confesó que durante la cuarentena ha estado componiendo y reconoció que sí se ha inspirado en experiencias propias para escribir: “Por ejemplo, compuse una canción que era mi sentir, pero mil veces más exagerado, obviamente, la dramatización. Pero también hay temas de amor, de tristeza, hay temas de autoaceptación, es un tema muy amplio en el que me he adentrado más en la cuarentena, aunque todavía estoy en ese proceso de aprender”.

VER GALERÍA

Por fortuna, Mía proviene de una familia de artistas que la han sabido aconsejar sobre su ingreso, de manera oficial, a la música. Gracias a los años de experiencia de su mamá, Andrea Legarreta y de su papá, Érik Rubín, ha recibido buenas recomendaciones y tiene muy claro su objetivo: “Tenemos el lema de, si no te gusta, no lo hagas, ni siquiera pensar que es un trabajo, más bien, algo que tú quieres hacer, que te interesa o que te apasiona". Sobre ese tema, Érik comentó que justo eso es lo que ha buscado inculcarle: “Ella sabe perfectamente de qué va, que es una carrera complicada, pero que también tiene su lado hermoso. Yo creo que ella va a poder lograr lo que ella quiera por las herramientas que tiene y porque sé que se va a seguir preparando. Mi consejo más grande de todos es disfrutar”

Mía Rubín y el apoyo incondicional de su familia

Sobre qué le gustaría decirle a su papá del gran impulso que ha representado en su carrera, Mía confesó: “Primero que todo, me gustaría darle las gracias, en especial a él y a Dios por darme esta oportunidad de trabajar con él (…), por darme esa pasión por la música porque, yo creo que, sin él, tal vez no me hubiera enterado de lo mucho que significaba para mí, obviamente, le debo ese agradecimiento y gracias por el amor que me has dado y por siempre estar ahí para mí”, conmovido, Erik reaccionó con un: “Te amo bonita”. Mía continuó enlistando las cualidades del músico: “Es una persona súper persistente, trabajadora, que nunca se rinde y yo soy su admiradora; su pasión en los ensayos, la voz que tiene cuando canta, es precioso, incluso la vibra que se tiene cuando estoy trabajando con él, es una de las experiencias más hermosas de mi vida y que no creí que me fuera a tocar tanto cómo lo hizo”.

VER GALERÍA

Érik Rubín no se quiso quedar atrás y le dedicó unas lindas palabras: “La admiro, lo más importante, por la persona que es, en verdad es un ser de luz, generoso, sensible, amoroso, entregado, es una guerrera y parte de todo tiene la bendición de que Diosito le dio un gran talento con esta voz de angelito. Por otro lado, es muy afortunada porque me doy cuenta cómo lo disfruta y creo que de eso se trata finalmente todo, de disfrutar la vida. Rubín se dijo orgulloso del talento de su primogénita: “Yo hubiera apoyado a Mía en lo que ella hubiera decidido, por el amor, el conocimiento y la vida que tengo en la música sé que le puedo ayudar y que le puedo compartir mis experiencias (…) cuando ella decidió esto, para mí fue una gran alegría, porque sé que es algo que la hace feliz, que la llena, que la apasiona y para lo que es muy buena”

Por último, Mía agradeció también el gran apoyo que ha recibido de su mamá, Andrea Legarreta y de su hermana, Nina, quienes han estado muy involucradas, tras bambalinas, en su próximo debut: “Tener el apoyo de mi mamá y de mi hermana ha sido increíble, en los ensayos, las dos han estado ahí, mi hermana, siempre ha estado ahí, ver cómo se le ilumina la cara cuando escucha las canciones es precioso, mi mamá viendo cómo se conmueve es bellísimo. Nosotros siendo una familia de artistas, obviamente, tenemos qué apoyarnos”, comentó la joven al final de esta entrevista que manejó como toda una profesional.