En su primer cumpleaños como mujer casada, Camila Fernández es festejada por su esposo

Para Camila Fernández, el festejo por su cumpleaños número 23 será inolvidable, no solo por la dicha de compartirlo junto a su hermana América, de quien es melliza, sino también porque es el primero que celebra ya como mujer casada. Con el sentimiento a flor de piel, la guapa hija del ‘Potrillo’ dio muestra de la gran felicidad con la que recibió esta nueva vuelta al sol, en la que además su esposo, Francisco Barba, le dio el más lindo de los detalles. Recordemos que fue el pasado mes de agosto cuando los enamorados se dieron el “sí, acepto” en una íntima ceremonia, cobijados por el cariño de su familiares y seres queridos. Desde ese entonces, han vivido esta etapa de sus vidas con la mayor ilusión, haciendo de cada instante el más inolvidable.

Tan cercana como siempre a sus fanáticos, Camila no dudó en revelar, a través de sus redes sociales, un vistazo del cumpleaños que pasó junto a su esposo, quien entre otras cosas le dedicó un bello mensaje. “@camifdzoficial, el primero de muchos juntos. Felicidades, chaparra. Te amo”, escribió. En la publicación, la cual fue replicada por la intérprete en sus historias de Instagram, se observa una fotografía en la que aparece Francisco dando un beso a su amada, mientras ambos sostienen un par de enormes globos con el número 23. Así mismo, en la postal se observa un pastel con un par de velitas, como parte de las dulces sorpresas que la joven recibió en su especial día.

Fue tan conmovedor este momento, que Camila también correspondió al gesto de su marido, reiterándole el gran cariño que le tiene, mismo que ha crecido y se ha hecho más fuerte con el paso de los días, así lo dijo en la emotiva dedicatoria que llamó la atención de todos sus fanáticos. “Te amo más amor, gracias por el mejor cumpleaños”, agregó al pie de la imagen la feliz cantante, que a lo largo de estos meses ha podido hacer realidad varios de sus sueños, entre ellos el de celebrar su entrañable boda, así como cosechar éxitos en el ámbito profesional, trabajando de manera constante para fortalecer su prometedora carrera sobre los escenarios.

Su feliz vida de mujer casada

Recientemente, Camila habló a corazón abierto sobre su experiencia como mujer casada, y de lo mucho que la llena de ilusión escribir las páginas de su historia junto a Francisco, quien se ha convertido en su principal cómplice. “Increíble, me casé con mi mejor amigo y con un niño que es un tesoro, me encanta que estoy compartiendo mi vida con alguien tan especial… pero estoy muy feliz, está padrísimo, la vida de casada es la mejor”, contó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, en el que también hizo frente a los rumores de un supuesto embarazo. “El tema de ser mamá: no sé, mira cuando Dios quiera, ahorita no tengo prisa ni nada, estoy muy feliz, recién casada, estoy feliz con mi familia, la verdad es que estoy muy feliz y no sé, cuando Dios quiera, la verdad, yo les aviso… Me da risa, digo, que inventen lo que quieran”, expresó la joven artista visiblemente sonriente y tomando con mucha calma los comentarios.

En su cumpleaños, tanto Camila como América recibieron además la felicitación de sus padres, quienes hace 23 años no podían creer que en lugar de un bebé venían dos en camino. “No pasa un solo día en que no piense que soy el hombre más afortunado del mundo, y eso se lo debo a mi familia. Que Dios las bendiga todos los días y que sea donde la vida las lleve, sean las más felices siempre. Las amo, mis niñas. @camifdzoficial y @americafdzzg”, dijo Alejandro Fernández en redes sociales. Por su lado, América Guinart escribió: “Cuando él mismo (el doctor) me dijo que venían dos, ¡yo no lo podía creer! No cabe duda, que Dios tiene planes divinos y perfectos como lo son ellas para mí. ¡Son las mejores hijas! Hace 23 años llegaron al mundo en condiciones complicadas pero las tres nos aferramos a la vida para vivirla juntas, unidas y llenas de amor…”, comentó en redes.

