Por un accidente con su mascota, Jesse Huerta, de 'Jesse & Joy', es operado de emergencia

En las últimas horas, Jesse Huerta, de Jesse & Joy ha estado recibiendo muchos mensajes de cariño en sus redes sociales por parte de sus fans, tras compartir que está convaleciente luego de que fue sometido a una operación de emergencia en la rodilla. El cantante compartió con sus seguidores que, mientras jugaba con su mascota, un perrito llamado Milo sufrió un accidente casero por el que terminó en el hospital. Reveló fotos de cómo salió de la intervención y se mostró con muy buen ánimo compartiendo un selfie en la que aparece muy sonriente. Una de las características de Jesse es su espíritu optimista con el que, en mayo de 2019, recibió a su sobrina Noah, hija de su hermana Joy Huerta, quien lo ha hecho el tío más feliz.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de varias historias en Instagram, Joy narró cómo fue que mientras jugaba con el perro, golpeó su rodilla contra una ventana de doble vidrió que, no se dio cuenta, estaba cerrada: “Dios me ama, Dios me cuida, él está conmigo en las buenas y en las raras”, escribió hace unas horas en el feed de su cuenta de Instagram donde también reveló que tendrá inmovilizada la rodilla por poco más de dos semanas. Además de la lesión en la rodilla, al momento de impactar con la ventana los cristales salieron volando y le provocaron lesiones en las manos y en algunas partes del rosto que, debido a que eran muy superficiales ya sanaron.

VER GALERÍA

La publicación de Jesse provocó la reacción de miles de sus seguidores, entre ellos, el cantante Alejandro Sanz con quien, Huerta y su hermana han hecho varias colaboraciones. El español le escribió: “Mejórate hermano”. Durante esta pandemia, Jesse & Joy no se detuvieron y, en junio pasado lanzaron Love, un tema de inclusión del que, según dijo el cantante, su papá, estaría muy satisfecho: “Él estaría muy orgulloso de sus hijos, también estoy haciendo esto por mis hijas que, al final, yo solo quiero que ellas sean felices y tengan la oportunidad de expresar su amor con libertad”, dijo en entrevista para Ventaneando.

Jesse, en su papel de tío

En mayo de 2019, cuando Joy Huerta anunció el nacimiento de sobrina Noah, Jesse fue uno de los primeros en visitar a la bebé en el hospital, a quien le dedicó un conmovedor mensaje de amor a la pequeña: “Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella y sus primas se van a devorar al mundo y harán de él un lugar mejor para ellas y los que las rodean”, escribió en aquella ocasión el músico, quien lleva como segundo nombre Eduardo, como su papá.

VER GALERÍA

Semanas antes del nacimiento de su sobrina, Jesse habló con la prensa sobre cómo se preparaba para su papel de tío: “Estamos todos súper felices, mis hijas están emocionadísimas que van a tener una primita, yo feliz que voy a ser tío y feliz también de ver a mi hermana feliz y a su esposa. Mi hermana siempre ha sido muy querida, gracias a Dios, y siempre ha sido muy valiente, y felices también de que la familia está creciendo y más amor”, comentó para entrevista para el programa comandado por Pati Chapoy.