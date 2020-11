Lucero cuenta qué pasó con su famoso vestido de novia

Una de las novias más recordadas del espectáculo mexicano es sin duda Lucero, quien hace poco más de dos décadas hizo realidad su sueño de llegar al altar de la mano de Manuel Mijares, -padre de sus dos hijos-, celebración en la que ambos se dieron el “sí, acepto”, perdidamente enamorados, tal cual lo confesó la intérprete hace apenas algunos meses a través de su canal en YouTube. Ahora, ella misma ha dado una sorpresa a sus fieles fanáticos para revelar más detalles nunca antes compartidos en torno a su boda, esta vez para hablar sobre el espectacular y famoso vestido que lució aquel día de enero de 1997, que entre otras cosas fue transmitido por televisión a todos los rincones de México y Latinoamérica.

Lucero, quien se caracteriza por no tener filtros al hablar de su vida personal, confesó cómo fue que hizo la elección de la entrañable prenda que hoy forma parte de sus tesoros personales, y que le mereció todas las ovaciones por parte de su público en aquel momento. “Vi vestidos, yo me acuerdo que hasta tuve chance de ir a Nueva York, muy elegante… la verdad les cuento que no encontré uno que me gustara, yo tenía pensado algo… el tipo de vestido que yo quería. Sabía que no quería que fuera blanco, sabía que quería que fuera marfil, color hueso, tenía muchas ideas…”, dijo durante los primeros minutos del video que ha recibido un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, felices de hacer un viaje al pasado con la estrella. “Sí, quería parecer una princesa, sí dije: ‘Yo quiero ser la novia más hermosa del mundo mundial’…”, dijo.

Tras emprender su búsqueda por el vestido de novia ideal, la cantante recuerda que tuvo la fortuna de encontrarse con un diseñador que la llevó de la mano para darle forma a sus ideas, consiguiendo finalmente el soñado modelo con el que brilló frente al altar. “Al no encontrar el vestido, afortunadamente, conocí un diseñador maravilloso en México, me parece que él tenía origen italiano, Claudio Sala, tipazo… cuando empecé a platicar con él le di algunas de mis ideas, él empezó a hacer bocetos y cuando me enseñó el dibujo que él tenía planeado para mi vestido me leyó la mente, le dije: ‘Claudio, ese es el vestido que yo quiero, ese es el vestido que yo soñé’…”, comentó la también actriz.

¿Qué fue de su famoso vestido de novia?

Al hablar de la elección que hizo para el día de su boda, -complementando su atuendo con un velo sostenido por una tiara-, reveló qué fue del famoso vestido que acaparó las principales portadas del momento, y el cual espera tenga un destino que logre enaltecer su significado sentimental. “Lo tengo guardado en una caja, yo no sé si algún día ese vestido no sé si lo vuelva a usar, no sé si la nena el día que se case, no sé si se case, alguna nieta, yo no sé. Pero yo lo tengo guardado como un tesoro, no lo he sacado hace mucho tiempo, me trae tan bonitos recuerdos…”, aseguró a lo largo del clip. “Yo me acuerdo que disfruté mucho mi vestido, disfruté mucho la fiesta, la boda por la iglesia, todos los momentos vividos desde que todo empezó, desde la planeación…”.

La boda de Lucero y Mijares fue uno de los acontecimientos televisivos más comentados a finales de la década de los noventa, algo que fue posible gracias a la iniciativa del entonces presidente de Grupo Televisa, don Emilio Azcárraga Milmo, quien tenía gran aprecio por Lucero. “Cuando se entera que estamos por casarnos fue cuando me dijo: ‘Me gustaría mucho que toda la gente en México pudiera verte el día de tu boda, y que pudiera verte casándote… no se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho y yo he pensado, poderlo transmitir en la televisión…’”, compartió la estrella, que tras esa charla vio consolidado uno de sus mayores anhelos de la forma que menos hubiera esperado, teniendo como fieles testigos de su enlace a millones de personas.

