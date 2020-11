El profundo mensaje con el que 'El Potrillo' agradeció a su familia por su reciente logro

Con un talento y carisma innegables, Alejandro Fernández se ha convertido en el más digno heredero del legado de su padre, Don Chente. Gracias a su trabajo y disciplina, El Potrillo ha logrado hacerse de una sólida carrera en la industria musical, en la cual ha podido incursionar en distintos géneros, además de inspirar a su vez a sus propios hijos. Sin embargo, el apoyo y cariño de su familia también han sido un pilar en cada uno de sus éxitos, por eso ahora que acaba de recibir un importante reconocimiento, ha querido dedicar un profundo mensaje de agradecimiento a sus seres queridos, y también ha dedicado unas palabras de aliento a los mexicanos que enfrentan un momento difícil.

Hace unos días, Alejandro Fernández se presentó en los Latin Grammys, una velada que se tornó inolvidable, pues el cantante se hizo de un nuevo reconocimiento a su carrera: el premio a Mejor Álbum Ranchero por Hecho en México, por su producción Hecho en México. Ante este galardón, El Potrillo quiso agradecer en sus redes sociales y de viva voz, a todos aquellos quienes hicieron posible este nuevo logro en su carrera. “Quiero agradecer a la Academia (The Recording Academy) por este gran reconocimiento, a mi familia por estar a mi lado, a mi papá por apoyarme en el regreso a este género”, comentó el intérprete de 49 años al inicio de un video que compartió en su cuenta de Instagram, publicado originalmente en la cuenta del programa Despierta América.

En este emotivo discurso, que también plasmó por escrito para acompañar algunas instantáneas de la noche, el cantante también agradeció a los medios, a sus productores, colegas y “sobre todo a mi público que son participes de este gran reconocimiento”, comentó. Emocionados por este logro, los hijos de El Potrillo no tardaron en comentar sus publicaciones, expresando el gran orgullo que sentían por él. “Muchísimas felicidades papá, ¡no puedo estar más orgulloso!”, escribió Alex, el primogénito del cantante, quien a seguido sus pasos y los de su abuelo al incursionar en la música regional mexicana. Valentina, y Emiliano, los hijos menores de Alejandro, también reaccionaron a su mensaje colocando emojis de corazón, “te amo”, escribió la menor de sus hijas.

El gran corazón de El Potrillo

Alejandro aprovechó este reconocimiento para enviar un poderoso mensaje a los mexicanos, en especial a aquellos que están enfrentando situaciones difíciles: “Momentos como estos nos enseñan a que las colaboraciones sobrepasan todas las competencias, y que en la unión esta la fuerza siempre”, continuó en su video, haciendo alusión a sus duetos con algunos colegas, pero también yendo más allá del ámbito musical, pues a continuación habló de lo sucedido en el sur del país. “Me conmueve mucho ver el valor y la unión con la cual mis compatriotas mexicanos en Chiapas y Tabasco y todo el sur de México afrontan las devastaciones causadas por los recientes huracanes, en espíritu de unión acepto este premio en nombre de todos nosotros, los mexicanos, para los latinos en todas partes del mundo, donde estén no están solos, estamos con ustedes, y esto es para ustedes”, agregó. Junto al video, El Potrillo escribió reiteró su amor por México y su apoyo a sus compatriotas. “Este galardón no es sólo mío. Pertenece a todas las personas que aman su país y que trabajan todos los días para sacarlo adelante. Pertenece a los luchadores incansables y a los soñadores natos. Pertenece a todos aquellos que están sufriendo, que se sienten solos, que necesitan un poco de alegría. Esto pertenece a todo aquel que en algún momento se haya pronunciado orgullosamente por su pueblo y su gente”, expresó.

Estas emotivas palabras llegaron poco después de que se supiera de la generosa donación que hizo El Potrillo a los afectados por dicho desastre. Alex Jr, fue el encargado de acudir en representación de su papá a hacer la aportación a la Cruz Roja, ocasión en la que estuvo acompañado de su prometida Alexia Hernández. “Mi papá me dijo que invitáramos a la gente a ayudar, a apoyar, sabeos que son momentos difíciles, pero si tiene la posibilidad de ayudar a estas personas que no tienen nada, que lo hagan”, comentó el joven de 26 años en una conferencia de prensa retomada por el programa Sale el Sol.

