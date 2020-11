Lucero y el cariñoso gesto a Mijares: ‘Siempre he estado orgullosa de tener ese papá para mis hijos’

Han pasado 9 años desde que el matrimonio de Lucero y Mijares llegó a su fin y continúan tan cercanos como en aquel entonces. Con el objetivo de mantener unida la familia, los cantantes han sabido compaginar sus vidas con su labor de padres de José Manuel y Lucerito, sus dos hijos. Durante una sincera charla con la periodista Fernanda Familiar, la intérprete de Electricidad habló de la excelente relación que sostiene con el papá de sus hijos quien, además, de ser su vecino, es uno de sus grandes amigos pues, según contó, comparten los mismo valores y visión de la vida a la hora de criar a los chicos. En ese sentido, recientemente, ambos tuvieron la oportunidad de compartir escenario con su hija Lucerito, ella en su concierto virtual y él en el disco navideño que lanzó hace unos días.

Sobre cómo fue que su divorcio se ha convertido en uno de los más cordiales del medio, Lucero explicó: “Siempre lo he dicho, Manuel y yo nos divorciamos, dejamos de ser esposos, pero seguimos siendo amigos, seguimos teniendo una súper relación, no te voy a hablar de modernidades de: ‘Ay sí, nos vamos de viaje juntos’, o sea no, eso no se nos da, porque somos más conservadores y no tiene nada de malo, hay gente que lo hace y está padrísimo”. De esta manera, los cantantes se han mantenido muy cercanos después del divorcio.

La cantante contó que la amistad que mantienen se ha dado gracias a que, de alguna manera, coinciden en muchas cosas: “Nosotros tenemos una forma de ser, creo que muy parecida, nuestra educación, valores, principios, ideas, maneras de educar a los chavos, todo eso, estamos muy de acuerdo siempre”. Lucero confesó que siempre se ha sentido muy afortunada de contar con el apoyo de Mijares en cuestión de la paternidad: “Yo siempre he estado muy orgullosa de tener ese papá para mis hijos y él dice lo mismo de mí, entonces, eso es maravilloso”.

Sobre cómo se ha conectado con sus hijos durante la contingencia sanitaria, Lucero dijo que aprovecha el tiempo para realizar actividades que, por tiempo, no podían hacer juntos: “A José Manuel no le puedo ayudar en nada, porque no entiendo nada, entró a la Universidad, pero hacemos cosas que antes no podías hacer por falta de tiempo y dices qué padre podernos quedar un día viendo una serie interesante o pidiendo pizza o haciendo algo sano de comer que, no soy de cocinar, pero de repente algo ahí se me ocurre, cosas bonitas que te vayan haciendo girar un poco la cabeza”.

Los hijos de Lucero y su cercanía con Mijares

Lo que para muchos exparejas representó un problema en la contingencia, que fue compartir tiempo con sus hijos, Lucero y Mijares tuvieron la fortuna de no lidiar con este asunto debido a la cercanía en la que viven pues, según contó el cantante a Ventaneando hace unos meses, durante el confinamiento ambos han pasado tiempo con sus hijos: “La convivencia ha sido padrísima”, el cantante reveló qué fue lo que les permitió que la situación se diera: “Con los dos, porque acuérdate que somos vecinos, entonces, de elevador a elevador hay 20 pasos nada más. De elevador a elevador se ponen su cubrebocas y su careta. Nosotros, tanto Lucero como yo, tenemos la fortuna de estar con ellos”, contó en aquella conversación.