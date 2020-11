Vadhir Derbez: 'No porque a mi papá le vaya bien quiere decir que nos mantenga a todos'

Los Derbez son una de las familias famosas más talentosas y queridas por el público, y cada uno de sus integrantes ha trabajado por su cuenta para abrirse camino en la industria del entretenimiento. A diferencia de su padre Eugenio, y sus hermanos José Eduardo y Aislinn, Vadhir se ha inclinado no sólo por la actuación, sino también por la música. El joven ha dado cátedra de constancia y disciplina con tal de hacerse de un nombre como cantante, de hecho, hace poco más de un año obtuvo la victoria en un reality de talento. Ahora que acaba de dar un nuevo paso en su carrera musical ha aprovechado para hablar de trabajo duro que hay detrás de su trayectoria.

Emocionado por el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo Buena suerte, Vadhir habló del esfuerzo que hay detrás de este proyecto. “He estado picando piedra desde hace muchos años, y con Yera que es alguien de Colombia que también juntamos fuerzas ahí”, contó en entrevista para el programa De Primera Mano respecto a su canción, la cual ya desde hace semanas venía anunciando en sus redes sociales. El joven intérprete contó que ha puesto mucho más que corazón en esta producción, lo cual hace que tenga un significado muy especial para él. “Es un proyecto independiente, eso quiere decir que mis ahorros, de lo que yo he ido ganando de la actuación, con lo que he ido salvando, todo eso lo tengo que destinar para las canciones, el video, promoción para que salga”, destalló.

“Son demasiadas, demasiadas piezas para que una canción que ustedes escuchan en tres minutos pueda llegar los más lejos posible, entonces es complicado, hay todo un equipo detrás, toda una estrategia”, explicó el joven de 29 años, quien se ha caracterizado por ser cercano y sobre todo, agradecido con su público. “La verdad es que yo le agradezco a todos los fans, a la gente que apoya este tipo de cosas y que ve más allá de esos detalles porque sí es complicado, y yo agradezco todo el apoyo que puedan dar”, comentó.

Al tener un papá tan famoso y exitoso como lo es Eugenio Derbez, muchos podrían pensar que las cosas son más sencillas, sin embargo, Vadhir descartó que este parentesco le haya facilitado las cosas en la industria musical. “Yo creo que es complicado de repente que la gente entienda que no porque a mi papá le vaya bien quiere decir que entonces ya nos mantenga a todos y estamos cruzados de brazos”, señaló el joven cantante, quien a la par de sus proyectos musicales, ha participado en diferentes películas. “Creo que ustedes lo han visto más que nadie, todos estamos chambeando muchísimo, estamos por todos lados y lo hablo también por mi hermana, mi hermano, yo, Ale, todos”, dijo en alusión a Aislinn y José Eduardo, así como a Alessandra Rosaldo, la esposa de su padre. “Todos, cada quién en su rama estamos creciendo y picando piedra y no paramos, y no paramos y no nos gustan las cosas fáciles”, aseguró.

Su opinión ante las críticas y comentarios negativos

Esta no es la primera vez que Vadhir defiende el trabajo y empeño que ha puesto en su carrera, pues antes ya ha reaccionado a los comentarios que señalan que su éxito se los debe a su apellido, y más aún a su famoso padre. “Me da impotencia porque no te puedes sentar a contestarle a todo mundo ni puedes esperar que todos conozcan sobre ti. No me molesta que no conozcan, pero sí me molesta que la gente se atreva a opinar sin saber”, confesó en una entrevista con Las Estrellas en septiembre del año pasado, en la que aseguró que, aunque trata de no dejarse llevar por lo que dicen sus detractores, de vez en cuando sí le afectan. “La gente dice esos comentarios y digo ‘no tengo por qué sentarme a explicarle a Juanito Pérez no, fíjate que no’, porque entonces vienen 50 más detrás de él, que no saben y dices no estoy para explicar. Pero sí pega de repente”, reconoció entonces.

