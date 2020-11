Lucero celebra los 19 años de su ‘sueño hecho realidad’, su hijo José Manuel

Hace 19 años, Lucero conoció el significado de amor incondicional con el nacimiento de su primogénito José Manuel quien, este 12 de noviembre, celebra su cumpleaños. Siempre muy discreta con los detalles de la vida privada de sus hijos que comparte en redes, la cantante no quiso que esta fecha pasara desapercibida y le dedicó una amorosa felicitación a su hijo quien, hace casi dos años, sorprendió con su galanura durante la Fórmula Uno, evento al que acudió con su papá, Manuel Mijares, y en el que posó para una de las pocas imágenes que hay en redes de él. Con una foto de la infancia de su hijo, Lucero le expresó cuánto lo quiere y la importancia que tiene en su vida.

Con un #tbt, Lucero felicitó a su hijo quien, está convertido en un apuesto joven que, según sus papás, heredó la vena musical: “Tbt de la persona más hermosa que hoy cumple 19 años”, escribió en la primera parte de su mensaje. La cantante continuó reconociendo que la llegada de su hijo cambió por completo su vida: “¡Feliz cumple para mi sueño hecho realidad, sé feliz siempre mi Jos. Te amo”, se lee escrito sobre la imagen donde vemos a Lucero y a su hijo, cuando tenía, más o menos, tres años.

Aunque Lucerito, su hija menor, ha sido quien últimamente ha estado más frente a los reflectores, gracias al talento musical que ha mostrado; primero, al lado de Manuel Mijares en el tema Vencer al amor y, recientemente, en su aparición en el concierto en línea de su mamá donde, la joven de 15 años de edad, interpretó a dueto el tema Gloria a ti, José Manuel, el hijo mayor de la cantante, también es una pieza muy importante en la familia, según reveló Lucero, en el año pasado, en una entrevista para el diario, El Universal: “Ella es mi niña consentida, igual que mi hijo, que es mi niño consentido, por más que crezcan, son y serán mi motor”.

En ese sentido, ahora que su hijo está convertido en un apuesto joven, de 19 años de edad, como era de esperarse, los piropos no han faltado, sobre todo, luego de que Mijares compartiera una foto de cómo luce en la actualidad su primogénito: “Algunas de las fans dicen ‘mi novio’ y yo digo ‘ándale, ¡mira, qué chistoso!... las bloqueó. No soy celosa, pero las bloqueo, no me da gracia”, comentó la cantante, en 2018, durante una entrevista para el programa Intrusos, donde añadió: “No me tomo a pecho, ni los piropos, ni las críticas, ni que me digan suegra. Si José les parece guapo o, no, digo pues es mi hijo, yo sé si sí o si no”.

La unión en la familia de Lucero

Aunque han pasado 14 años desde que Lucero y Mijares pusieron punto final a su matrimonio, su relación como familia no terminó. Dando lecciones de cordialidad, los cantantes han sabido acoplarse muy bien a su dinámica como papás, situación que en esta contingencia sanitaria les ayudó muchísimo pues, según contó Mijares, en entrevista para Ventaneando, les permitió vivir el confinamiento muy cerca: “Con los dos, porque acuérdate que somos vecinos, entonces, de elevador a elevador hay 20 pasos nada más. De elevador a elevador se ponen su cubrebocas y su careta”, reveló sobre cómo pasaron el aislamiento sus hijos.