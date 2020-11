Por primera vez, Alejandro Fernández canta con sus tres hijas

La característica más distintiva de los Fernández es el talento, como bien se ha demostrado en cada generación de esta dinastía encabezada por Don Chente. Siguiendo los pasos de su abuelo, y de su padre, Alejandro Fernández, Alex y Camila han incursionado formalmente en la industria musical, logrando el reconocimiento del público. Por su parte, América ha mostrado de manera más espontánea y casual, que también tiene habilidad para el canto. Y si los seguidores de esta familia ya estaban contentos con las piezas que cada integrante, ahora seguramente lo estarán mucho más, pues por primera vez El Potrillo ha grabado una canción con sus hijas, y no sólo con las mellizas, sino también con la más pequeña, Valentina, de quien hasta ahora se desconocían sus dotes artísticas.

Emocionado, Alejandro tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer su nueva producción, la cual si duda será una de las más especiales no sólo en su carrera, sino también en su vida personal. "Hemos aprendido grandes lecciones este año sobre el valor de la amistad, la familia y de las tradiciones que nos unen", escribió ayer el cantante en su cuenta de Instagram a modo de preámbulo a su gran anuncio. "Gracias a mis 3 ángeles por unirse conmigo para compartir esta canción con ustedes. De mi familia para las suyas", agregó El Potrillo en su post, revelando además el nombre oficial del tema: Blanca Navidad ft. América, Camila y Valentina. Al parecer, el cantante de 49 años se ha sumado a la tendencia entre los artistas de lanzar canciones con temática festiva, recordemos que hace poco Manuel Mijares también anunció su disco navideño y también incluyó un dueto con su hija Lucerito.

En su publicación, Alejandro compartió un video con la imagen de portada del tema, una foto en la que se le ve rodeado por sus hijas, cantando los cuatro apasionamente. El intérprete anticipó que el lanzamiento de esta especial estaría disponible en plataformas digitales este jueves por la tarde, sin embargo desde horas antes del lanzamiento compartió un breve adelanto. "Estamos a unas horas de compartir el significado de una Blanca Navidad", escribió El Potrillo en un nuevo post, el cual lo acompañó de un pequeño fragmento de lo que al parecer será el video musical de su nuevo tema. Aunque el videoclip dura apenas unos segundos, fue tiempo suficiente para reconocer al cantante junto a sus hijas, sonrientes en un espacio lleno de luces, y acariciando tiernamente a un perrito.

Tan pronto hizo este post, las hijas del inérprete reaccionaron emocionadas. "Extraño a chocolate", comentó América, aparentemente en referencia al cachorro, dejando entrever que la grabación de este material fue realizada desde hace tiempo. "Ay cuties", escribió por su parte Valentina. Camila colocó unos emojis en forma de corazón y en sus Instagram Stories retomó el video, adjuntando además un contador para la cuenta regresiva hasta el estreno del video en YouTube.

Tiempo de festejos para los Fernández

El anuncio de esta colaboración en familia, ocurre luego de una serie de celebraciones muy especiales para los Fernández. Hace unos meses, a principios de agosto, el clan se reunió para acompañar a Camila en su boda con Francisco Barba, una ocasión si duda muy significativa para todos, en especial para El Potrillo, quien vio a una de sus hijas por primera vez unirse en matrimonio con alguien. "No fue nada fácil Pati, yo creo que ha sido uno de los días más difíciles de mi vida, pero pues ni modo, así lo decidieron y cuando estuve en la boda, en la iglesia, y vi lo feliz que estaban no tuve que más que callarme”, contó el cantante en entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando. Poco después de este memorable enlace, Alex Jr anunció su comprosmiso con Alexia Hernández, su novia desde hace casi diez años. Aunque aún no hay fecha definida para esta nueva boda, el joven intérprete ha revelado que su intención es que se realice en marzo, aunque a reserva de cómo marche la situación por la pandemia.