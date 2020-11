Mijares sobre su hija: 'Lucerito me regaña porque le digo La Beba'

No importa cuántos años tenga Lucero, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, para su papá siempre será La Beba. Convertida en una talentosa señorita, de 15 años de edad, hace unos días, la joven sorprendió al público durante el concierto virtual que ofreció su mamá y donde ella acudió como invitada para cantar el tema Gloria de ti una presentación que, sin duda, fue la más especial de la intérprete de Electricidad: “Yo lo vi como un momento familiar, de amigas, que compartí con ella en escenario porque claro, mucho público me había dicho: ‘¿Cuándo canta contigo porque la hemos oído cantar con Manuel, su papá? ¿Y cuándo contigo?’”, declaró Lucero hace unos días en entrevista con la periodista Luz María Soria. En ese sentido, con Manuel Mijares y la joven están por lanzar un nuevo tema juntos que forma parte del disco ¡Feliz Navidad!, que está promocionando el cantante.

Como parte de la promoción de este álbum de temporada, Mijares concedió una entrevista a Andrea Legarreta, para el programa Hoy donde adelantó que incluye una canción con “La Beba”, como le dice de cariño a su hija Lucero, quien reveló, le ha pedido que no la llame así en público y así lo explicó el cantante: “Hay un dueto ahí con La Beba, bueno, con Lucerito, perdón, es que Lucerito me regaña porque le digo La Beba, me dice: ‘Qué raro papi, soy Lucero, no La Beba’, pero claro, llevo 15 años diciéndole la beba, ¿cómo me lo quito?”, comentó divertido el cantante quien con esta canción, sería la segunda colaboración con su hija quien todavía no sabe si seguirá los pasos de sus papás en la música.

Hace unos días, Mijares dio más detalles de esta canción que grabó con su hija durante una charla para el programa Ventaneando: “Hay un dueto ahí con La Beba, padrísimo… la canción que grabamos en el de Navidad, es una canción que se llama Mi Universo, de Jesús Adrián Romero, que se la cantamos Lucero y yo en su primera comunión, entonces por eso la metimos en este disco de Navidad…”, comentó el cantante quien reconoció que su hija posee el talento musical, tanto de él, como de su mamá: “Tiene un estilito muy de ella, y siento yo muy combinado entre Lucero y yo”, dijo.

Debido a las importantes aportaciones musicales que ha tenido últimamente Lucerito, Mijares fue cuestionado sobre si la joven está interesada en lanzarse formalmente como cantante a lo que respondió con un: “Ella primero que acabe su escuela, ella obviamente tiene gran oído, es muy musical, le gusta mucho la cosa atrás de los shows, estar en todas las grabaciones. No le gusta estar al frente. De los 58 Auditorios que llevamos Emmanuel y yo, ella ha ido a 56 y siempre le gusta estar atrás, a ella no le gusta sentarse en el público”, explicó.

Lucerito, el orgullo de mamá

Aunque Lucerito todavía no ha decidido ser cantante, tiene un talento que no puede ocultar ni negar, de hecho, su mamá reveló recientemente que está segura de que la joven tiene la mejor voz de la familia: “No hay todavía una certeza de que ella vaya a ser artista profesional, pero quiero agradecerle a toda la gente esos comentarios, ese cúmulo de cosas maravillosas hacia ella, hacia su voz, hacia su persona (…) Algunas personas me ponen: ‘Canta mejor que la mamá’ y yo digo ¡qué maravilla! O sea, para mí es un halago que digan esas cosas tan hermosas, y sí ya lo creo, yo sí sé, creo que canta mucho mejor que yo”, declaró hace unos días la cantante al programa Hoy.