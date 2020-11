Mariana Ochoa habla de su relación con su ex Patricio de la Peña

Hace más de tres años Mariana Ochoa tomó la decisión de separarse de Patricio de la Peña, padre de sus hijos, con quien se casó a finales de 2014. El tiempo ha pasado desde aquella ruptura y hoy la cantante disfruta de su nueva relación amorosa junto al ejecutivo Mauricio Vaca, con quien se ha dejado ver muy enamorada. Sin embargo, aunque ella y su ex marido tomaron caminos separados, ella ha sido firme en su postura de que sus pequeños convivan con los dos, más allá de las circunstancias que se han dado entre ellos. Como pocas veces, la integrante de OV7 habló claro sobre su ex pareja, asegurando que nunca se opondrá a que esté con sus hijos.

Mariana asistió como invitada al programa de Karla Díaz en YouTube, Pinky Promise, espacio en el que se mostró muy sincera y desenfadada al hablar de algunos temas personales. En un adelanto del nuevo episodio la cantante habló de Patricio, de quien oficialmente se divorció en mayo de 2018, luego de varios meses de estar separados. Sin mucho preámbulo, el trailer mostró la opinión de la intérprete respecto a su ex marido y las razones por las que ella ha priorizado siempre la convivencia con sus hijos. “Patricio a final de cuentas es un hombre trabajador, no es un alcohólico, no es un drogadicto… Y la identidad que crea un papá en sus hijos es importantísima”, aseguró.

La integrante de OV7, quien es madre de Valentina y Salvador, de 6 y 5 años respectivamente, contó que algunas amistades han cuestionado algunos de los términos en los que se ha dado su separación con respecto a los pequeños. “Hay muchas amigas que me dicen: ‘¡Cómo no te da lo del super! ¿Y entonces cómo lo dejas que los vea?’”, comentó en un tono enfático. “Ah, ¿entonces me voy a pelear porque no me está dando 500 pesos para el jamón? Y entonces mis hijos van a crecer sin papá ¿por?”, replicó ella ante estos comentarios.

Su divorcio de Patricio de la Peña

A finales de mayo de 2018, Mariana compartió en su canal de YouTube que el proceso de divorcio con Patricio había concluido, situación que confesó, la tenía muy tranquila. “Les quiero compartir algo por lo que estoy ya más en paz, cerrando ciclos y así como les he ido compartiendo poco a poco no quiero que esta sea la excepción. El 4 de mayo fue mi última audiencia respecto a mi divorcio y, pues ya, Mariana ha quedado divorciada”, comentó entonces en un video. “Eso me hace sentir más tranquila, se los quiero compartir porque sé que han estado muy pendiente de las cosas que me han pasado y, pues, tan tan, se cierra un ciclo y yo estoy muy contenta”, aseguró.

Un par de meses antes de que la cantante diera a conocer su nuevo estado civil, había revelado las razones que la llevaron a buscar una separación del padre de sus hijos. La cantante estuvo como invitada al programa La Saga de Adela Micha, donde la periodista, con su característico estilo directo, la cuestionó al respecto. “Nunca he hablado de este tema y, digo, la ropa sucia se lava en casa, pero ¿sabes qué? Dejamos de tener comunicación y empezamos a tener muchos problemas, esa fue como la raíz de todo. Él de hecho vive en Cancún, yo vivo acá y, pues así, estamos en el proceso de trámites y todo eso”, explicó en un video publicado en marzo de 2018. En aquella entrevista reveló que, aunque la separación estaba transcurriendo de manera cordial, no había estado exenta de algunos desacuerdos, aunque no entró en detalles sobre los mismos. “Estoy bien, estoy tranquila. Estamos tratando de llevar las cosas lo mejor posible, pero pues siempre está el estira y afloja, esos detalles en los que te tienes que poner de acuerdo cuando las cosas ya no están en los mejores términos pues es difícil porque de repente nadie quiere ceder”, comentó entonces.

