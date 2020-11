Cobijado por sus papás, Alex Fernández sopla las velitas de su pastel de cumpleaños número 27

Guardando la sana distancia, esta tarde, la familia Fernández Guinart celebró los 27 años de Alejandro Fernández Jr, hijo mayor de América Guinart y Alejandro Fernández quienes, desde las primeras horas de este 04 de noviembre, le dedicaron amorosos mensajes a su primogénito quien, próximamente, llegará al altar con su prometida Alexia Hernández. Después de 10 años de relación, a mediados de septiembre pasado, el cantante le entregó el anillo de compromiso a su novia, un momento que la pareja compartió, en exclusiva para ¡HOLA!: “Me casaré vestido de charro y acompañado de mi mariachi”, nos reveló en aquel entrañable reportaje el novio.

En medio de los preparativos de la boda que, según declaró Fernández al programa El gordo y la flaca, será a inicios del 2021: “Yo me caso, yo creo que a principios del próximo año”; esta tarde, el hijo mayor de El Potrillo celebró con un selecto grupo su cumpleaños número 27. De acuerdo con imágenes que compartió en sus historias de Instagram, a la hora de soplar las velitas de su pastel, contó con la compañía de su mamá, América Guinart, y de su papá quien, se escuchó en las bocinas del lugar, interpretando su versión de Las Mañanitas. Como cuando era un niño, en este cumpleaños, Alex contó con el apoyo de su mamá en todo momento, incluso cuando pidió su deseo, instante en el que América lo abrazó muy fuerte.

Tras partir el pastel, Alex Fernández posó para una foto al lado de Guinart que ella utilizó para compartirla en Instagram y dedicarle una sentida felicitación de cumpleaños: “Hace 27 años este ser me convirtió en mamá. Me cambió la vida y, desde entonces, lo amo más cada día. Dios me regaló un hijo, pero con la bendición extra de ser un hijo extraordinario. Que Dios te dé muchos años más mi amor. Siempre sano y feliz”, escribió la exesposa de El Potrillo. Hace unas semanas, América confesó que fue ella quien impulsó a su hijo y a Alexia a pensar en matrimonio: “Yo fui ahí el ángel de la guarda porque eso es bueno, que les dije: ‘Ya, órale, hay que planear boda’ y así fue, estamos todos muy contentos”, comentó la tapatía a Ventaneando.

Por su parte, Alejandro Fernández también le escribió un mensaje al cumpleañero, acompañado de una serie de fotos captadas durante su confinamiento en Puerto Vallarta: “No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo y lo orgulloso que me siento cada vez que volteo a verte. Gracias por elegirme como tu padre y gracias por ser el maravilloso hijo que eres. Dios te bendiga y aunque sigas mis pasos, encuentra los tuyos para crecer y siempre ser feliz a tu manera. Te amo hijo. A celebrar con sana distancia”. Sobre el matrimonio de Alex, El Potrillo ha revelado que lo ve muy contento: “Alex anda con mucha valentía y anda muy animado, yo y ya le dije que hay mucho tiempo por delante, tiene una carrera que le está yendo muy bien, pero si así son las decisiones de ellos, yo no me meto”, comentó el cantante, en septiembre pasado, al programa comandado por Pati Chapoy.

Alex y su ilusión de convertirse en papá joven

Además de detalles de su boda, recientemente, en entrevista para el programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, Alex reveló que siempre ha tenido el sueño de experimentar la paternidad a temprana edad y así lo explicó: “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”. En la relación de Alex con su papá, además de amor, ahora también comparten la profesión, pues la carrera del menor de los Fernández está teniendo tan buena aceptación, como la de su papá y su abuelo, don Vicente.