Lucero tras haber cantado con su hija: 'Ella está en las nubes, que no se lo cree'

La espera terminó para muchos fans de Lucero, quienes finalmente fueron testigos del inolvidable momento que la estrella protagonizó junto a su hija, Lucerito, al interpretar a dueto la canción titulada Gloria a Ti, como parte de los conciertos virtuales organizados para celebrar sus cuarenta años de carrera. A tan solo unos días de ese mágico encuentro, la cantante ha revelado cómo vivió su primogénita ese instante, que reconoce la puso un poco nerviosa desde el inicio, aunque ella siempre estuvo a su lado para brindarle seguridad y confianza, lo que finalmente consiguió y que le mereció todo el reconocimiento del público. Entre otras cosas, -plenamente consciente del gran talento vocal de la joven-, asegura que respetará cada una de sus decisiones, dejando claro que esta participación no tiene nada que ver con un lanzamiento artístico formal, sino tan solo como un grato momento familiar, postura que en varias ocasiones ha reiterado durante sus entrevistas.

“Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: ‘Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a la toda la gente’. Le digo: ‘Yo les haré saber’. Y nada, probando que le gusta el escenario y todo eso, pero te digo, no sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no…”, dijo Lucero en una plática que sostuvo en línea con la periodista Luz María Soria, orgullosa de haber hecho realidad este sueño que desde hace algún tiempo ya había visualizado, sobre todo después de que la adolescente de 15 años sorprendiera meses atrás a los fans de su papá, Mijares, cantando junto a él, en aquella ocasión el tema titulado Vencer al Amor. “Yo lo vi como un momento familiar, de amigas, que compartí con ella en escenario porque claro, mucho público me había dicho: ‘¿Cuándo canta contigo porque la hemos oído cantar con Manuel, su papá? ¿Y cuándo contigo?’…”, agregó.

Sobre lo que ocurrió previo al show, Lucero dio algunos detalles, confesando que si bien su hija tuvo algunos nervios, ella no dejó de darle ánimos para que pudiera sentirse segura. “Yo estaba más nerviosa que ella, porque claro que a ella le sudaban las manos, desde antes me decía: ‘Ma, tengo muchísimos nervios’…”, comentó la también actriz, haciendo énfasis en la importancia de que sus fans sepan algo muy importante. “Siempre trato de aclarar y decir que este no es un lanzamiento como artista profesional, no hemos todavía decidido si ella se va a dedicar a esto o no. Ella todavía no lo ha decidido y nosotros como papás, yo como su mamá estoy para apoyarla, pero jamás la obligaría…”, afirmó.

Sobre lo que sus fans comentaron

Luego cantar con su hija, Lucero recibió un sinfín de mensajes por parte del público, quien reaccionó sorprendido ante el talento que tiene Lucerito para cantar, algo que sin duda llenó de emoción a la intérprete, quien está muy agradecida por tales muestras de cariño. “Le digo a ella que ya hubiera yo querido, a su edad, cantar como canta ella, ya quisiera yo en este momento. Adoro los mensajes, los comentarios que he leído, que he visto a raíz de ese sábado, de ver que la gente la ha abrazado con comentarios increíbles, maravillosos, no tengo palabras para agradecerlo, porque es aún mejor y mayor que si me halagaran a mí …”.

Al ser cuestionada sobre qué consejos daría a su primogénita si esta decidiera emprender su camino en el ámbito artístico, Lucero respondió con firmeza. “Yo podría llenarla de consejos toda mi vida mientras ella me los pidiera y viera que los necesita y lo que sea, pero sé que también ella podría tener un camino muy único y sería ella y yo no intentaría imponerle cosas que son mías… Ella tiene su propia personalidad, sus gustos, su manera de pensar y, aunque es muy joven, sabe decidir muy bien, es muy madura…”, afirmó.

