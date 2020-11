Ricardo Montaner revela que el Covid-19 ha vuelto a afectar a su familia

Los famosos no se han salvado en esta pandemia, pues muchos han vivido de cerca el Covid-19, ya sea por contagios propios o en sus círculos cercanos. Ricardo Montaner es uno de ellos, pues el pasado mes de marzo despidió a su primo Carlitos, quien falleció en España a causa de esta enfermedad, mientras él y su familia permanecían confinados en su casa en Miami. Tras aquella irreparable pérdida, el coronavirus ha vuelto a afectar a la familia del cantante, pues ha revelado que otro ser querido está enfrentando este padecimiento. Refugiado siempre en su fe, el intérprete ha compartido algunos detalles de la situación y ha aprovechado para recordar a sus seguidores la importancia de seguir las medidas de seguridad.

Este martes, Montaner tomó su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores la situación que lo mantiene en vilo a él y los suyos. “Nos vino a visitar Mr Covid, pero yo creo en el Dios de la salud...”, escribió en un primer tuit. “Parte de la familia ha sido tocada por el Covid, Carlitos perdió la batalla, pero el resto, todos han salido con éxito”, continuó en el siguiente mensaje, recordando la dura pérdida que enfrentaron los Montaner al inicio de la pandemia. “Ahora estamos orando por #Ruper nuestro aliado desde hace 30 años... Oramos por él y sabemos que Dios tiene el control”, agregó el cantante, mostrando una gran fortaleza y confiando en que su ser querido logrará salir adelante. Si bien no dio más detalles de su parentesco con Ruper, en el pasado ha mostrado vistazos de su cercana relación, pues incluso ha compartido divertidos videos en TikTok junto a él.

Tras este primer anuncio, el cantante compartió una actualización sobre el estado de Ruper, mostrándose siempre agradecido. “Amaneció otro día, que no es poco. La salud de la familia muy bien gracias a Dios. Los miembros de la manada saliendo adelante. Ruper estable y todos orando por él y aprendiendo que lo de este virus no es un juego”, escribió el cantante en un mensaje que compartió en Twitter e Instagram. “Gracias por los mensajes de amor. Dios está en control...”, continuó en su publicación antes de finalizar con un importante recordatorio: “Usar mascarilla es imprescindible. L@s amo”. Luego de que el intérprete compartiera la situación de Ruper, algunos interpretaron mal su mensaje, señalando que era él el afectado por el Covid. Ante esta situación, él negó enfáticamente estas versiones: "¡Esto NO ES CIERTO...!", escribió en un tuit al retomar una noticia que señalaba su falso contagio.

Una triste pérdida para los Montaner

El pasado 25 de marzo, Montaner dio a conocer la partida de un miembro muy querido de su familia, luego de que resultara contagiado de Covid-19. “Se nos fue Carlitos Rodríguez, nuestro primo de España, este virus se lo llevó”, escribió entonces Ricardo en una sentida publicación en Instagram, en la que compartió algunas imágenes de su último encuentro con su familiar. “Los más frágiles son los que llevan la peor parte... Hay que cuidarlos tanto”, pidió el intérprete de Me va a extrañar en alusión a las personas mayores, de quienes se ha señalado son altamente vulnerables al virus.

Ante su sensible fallecimiento, el cantante recordó con cariño a su primo, cuyo parentesco al parecer provenía de la esposa del cantante, Marlene Rodríguez. “A Carlitos le encantaba la ópera, mi música, no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que la gloria de Dios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida”, escribió Montaner en mensaje de despedida. “Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a Madrid el año pasado especialmente para verlo y compartir con él. Hoy nos ha caído una aplanadora (desde) arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender... Paz”, concluyó el intérprete.

