De la forma más simpática, Adele acaba con los rumores de un nuevo romance

Después de mucho tiempo lejos de los escenarios, Adele se presentó en vivo en como anfitriona del famoso show estadounidense Saturday Night Live, ocasión en la que impactó a todos, y no sólo por sus dotes en la conducción, sino también por su apariencia espectacular y notorio cambio físico. No obstante, el nombre de la cantante británica venía ya ocupando los titulares desde hace varias semanas, y no precisamente por cuestiones relacionadas con su carrera, pues habían estado circulando rumores que la relacionaban sentimentalmente con el rapero Skepta. Sin embargo, la intérprete de Hello ha querido acabar de una vez por todas con estas especulaciones desmintiendo que actualmente sostenga alguna relación sentimental, y para hacerlo ha sacado a relucir su característico sentido del humor.

Luego de su esperada participación en Saturday Night Live, Adele tomó su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento por esta experiencia. “¡La pasé de maravilla en SNL! Gracias al elenco, equipo, escritores y productores más maravillosos. Qué grupo tan sublime de personas son”, escribió la cantante al compartir una foto de ella durante el show. "¡Lo hice por el placer de hacerlo y espero que ustedes también lo hayan disfrutado!”, continuó en su publicación luego de reiterar su gratitud hacia todas las personas que hicieron posible su debut como conductora. Además, aprovechó la ocasión para desearles suerte a sus seguidores en Estados Unidos en esta temporada electoral. “Cuídense unos a otros y estén tranquilos con ustedes mismo”, comentó.

Pero no fue la alusión a las elecciones lo que más llamó la atención en el mensaje de Adele, sino el simpático comentario con el que finalizó su publicación haciendo énfasis en su estatus sentimental: “¡Feliz Halloween! ¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la (solterona) señora de los gatos que soy! ¡Paz hasta el próximo año!”, escribió. Intencionalmente o no, la cantante desmintió de una vez por todas las versiones que aseguraban que estaba inmersa en una relación amorosa con Joseph Junior Adenug, el nombre real de Skepta.

Los rumores sobre el supuesto romance de Adele con el rapero empezaron a circular hace tiempo, sin embargo, habían estado cobrado fuerza los últimos días. De hecho, horas antes de que la ganadora del Grammy aclarara sutilmente que se encuentra soltera, People había publicado que estaba saliendo con Skepta, citando una fuente cercana a ella. Según informó dicho medio, las cosas entre ambos “se han ido calentando”. De acuerdo con el informante, la intérprete había estado moviéndose recientemente en los mismos círculos que el rapero, por lo que habrían creado "un vínculo cercano" y una “relación especial”. En 2016, durante una entrevista con Evening Standard, el rapero habló de la cercana relación que mantenía con Adele, sin embargo, en ese entonces ella seguía casada. “Nos enviamos mensajes de texto a todas horas y me controla. Me cuenta cómo van las cosas”, comentó entonces. Pero ahora que la cantante ha asegurado estar soltera, ha quedado claro que si algo la une con Skepta es una buena amistad, el amor por la música y el hecho de que ambos crecieron el barrio de Tottenham.

Soltera, feliz y enfocada en su carrera

Fue hace aproximadamente un año y medio que Adele puso punto final a su relación con Simon Konecki, luego de siete años de casados. Los trámites de iniciaron en septiembre de 2019 y luego de varios meses de procesos, finalmente la cantante firmó el acuerdo para la disolución de su matrimonio, repartiéndose así una fortuna de 171 millones de dólares y estableciendo la custodia compartida de su hijo. Tras esta sonada separación, la cantante parece estar centrada en disfrutar una nueva etapa en su vida -marcada por su impresionante cambio físico- al lado de sus familiares y amigos, y también en su carrera, aunque hasta ahora sus fans siguen esperando noticias de su cuarto álbum de estudio, del cual no se ha confirmado nada todavía.

