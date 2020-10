El accidente que Ana Bárbara y su familia pudieron librar: 'La vida no la tenemos comprada' La cantante dio detalles de lo ocurrido durante su tránsito por una vialidad de la ciudad de Los Ángeles

Si por algo se caracteriza Ana Bárbara es por la transparencia con la que se maneja frente a sus fanáticos, a quienes disfruta poner al tanto de su vida a través de las redes sociales. La cantante, que la mayor parte del tiempo suele compartir las gratas experiencias de su día a día durante sus horas de trabajo o de su tiempo en familia, no ha estado exenta de reportar algunos incidentes, como aquella ocasión en que tuvo que dejar su casa por una plaga de termitas. Ahora, tomó nuevamente sus cuentas para dar detalle del accidente de tránsito que ella y sus seres queridos estuvieron a punto de sufrir, y el cual pudieron evitar gracias a la gran habilidad al volante de su prometido, Ángel Muñoz, así como a la astucia de su hermano Antero Ugalde, quien iba de copiloto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de sus historias de Instagram, la intérprete explicó lo ocurrido, esto cuando transitaban por una vialidad de la ciudad de Los Ángeles, tras haber ido a recoger a Antero al aeropuerto. En el vehículo también viajaban sus hijos, quienes estaban muy emocionados de ver a su tío. “La vida no la tenemos comprada. Quiero decirles que acabamos de librar un accidente cañón de una carambola, gracias a la astucia de Anterito, cuéntanos…”, dijo Ana Bárbara en un breve clip, cediendo la palabra a su hermano quien relató parte de lo que pudo observar. “Veníamos, hubo un accidente por alcance, yo de repente veo, choca y en ese momento le digo (a Ángel), hay problemas en la pista…”, dijo, para referirse a lo que logró mirar a lo lejos. “Fue gracias a él (a su cuñado), pero principalmente a mí que yo fui el que le dije que se frenara…”, indicó.

Minutos después de aquel susto, la familia continuó su camino, sin que Ana Bárbara dejara de dar un vistazo de su amado Ángel al volante, a quien pidió saludar a la cámara. De inmediato, él volteó sonriente y un poco más relajado, aunque siempre muy atento al momento de conducir. Lo cierto es que este episodio sirvió a la estrella para expresar sus breves reflexiones sobre la vida, asumiendo todo con una actitud de lo más positiva y enteramente agradecida por compartir cada instante junto a los suyos. De hecho, la visita de su hermano la puso tan feliz, que de inmediato pasaron la página de este contratiempo que solo ha quedado en anécdota.

VER GALERÍA

Con las emociones a flor de piel

A la par de la dicha que tiene Ana Bárbara por su éxito profesional y personal, un duro acontecimiento de su pasado ha removido en ella algunos sentimientos, pues recientemente recordó a su querida hermana, Marissa Ugalde, al cumplirse 19 años de su partida. Por tal motivo, el pasado 22 de octubre le dedicó un sentido mensaje. “Aunque vivas en mi corazón y en mi mente, reconozco que ha sido difícil aceptar que se me fue tu amor así tan de repente. Siendo honesta, no es lo mismo aceptar que entender, y aunque acepto tu ausencia sigo sin entender por qué ya no estás…”, escribió en aquella ocasión.

Mientras tanto, la también compositora se enfoca en el aquí y el ahora, motivada por sus logros musicales y por su actual compromiso con Ángel Muñoz, el galán que hoy ocupa un lugar muy especial en su corazón y que próximamente será su esposo, aunque los preparativos de la boda siguen en marcha, pues debido a la pandemia de Covid-19, la pareja tuvo que posponer algunos planes. Sin embargo, y lejos de cualquier presión, todo continúa tomando forma, según ha revelado en sus más recientes entrevistas.

VER GALERÍA