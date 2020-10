Ana Bárbara recuerda a su hermana a 19 años de su partida: ‘Ha sido difícil aceptar que se me fue tu amor’

Mientras que en su faceta profesional se ha destacado por su talento y carisma, en lo personal Ana Bárbara ha hecho de la fortaleza una de sus mayores cualidades. La cantante ha mostrado un gran temple al enfrentar las situaciones más duras en su vida, como cuando se puso tierra de por medio entre ella y los hijos de El Pirru, a quienes considera como propios. Otro instante difícil fue la separación de su hoy prometido, sobre la cual se sinceró hace poco. Pero sin duda uno de los momentos más dolorosas que le ha tocado experiementar en su vida ha sido el fallecimiento de su hermana menor Marissa Ugalde. La cantante quien en el pasado ha abierto su corazón para hablar de esta irreparable pérdida, ha querido honrar la memoria de su hermana ahora que se cumplen 19 años de su partida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ana Bárbara tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su hermana, quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en octubre de 2001, a la edad de 26 años. “Hoy se cumplen 19 años de tu ausencia, o sea, casi 7000 días sin tenerte y aunque vivas en mi corazón y en mi mente, reconozco que ha sido difícil aceptar que se me fue tu amor así tan de repente”, escribió la cantante al compartir una serie de nostálgicos momentos familiares junto a su hermana menor. “Siendo honesta, no es lo mismo aceptar, que entender, y aunque acepto tu ausencia sigo sin entender porqué ya no estás, sí, así de loco y ese ha sido por la vida mi andar”, admitió la intérprete, quien tenía apenas 30 años cuando se despidió por última vez de Marissa.

VER GALERÍA

“Te extraño mi niña aventurera, mi Yemo querida, mi alma gemela”, continuó la cantante en su sensible publicación, en la que se refirió a su hermana por el cariñoso sobrenombre con el que la llamaba. “Perdón por los reclamos en versos, en prosa, en berrinches y canciones, nunca pude superar del todo el vivir sin nuestras aventuras llenas de emociones”, escribió Ana Bárbara, dejando entrever que la partida de Marissa permeó incluso en su música, una forma de expresión que la intérprete ha reconocido le sirve además para desahogar sus emociones. “Te amo hasta el infinito y más allá. Te amo aunque me duele aceptar que Te llevaste mi verdad”, finalizó su mensaje, retomando el título de la canción que compuso tras el fallecimiento de su hermana.

VER GALERÍA

Tal como ella misma lo ha reconocido, no hay un día en que Ana Bárbara no piense en su hermana, y en las fechas más significativas comparte algunas palabras dedicadas a ella. En diciembre pasado, en el que hubiera sido el cumpleaños de Marisa, la cantante le dedicó unas palabras y compartió algunas entrañables fotos. “Hay vidas que nos marcan y marcas que son para toda la vida, así como lo que dejaste en mi corazón y alma mi querida hermana Marissa”, escribió entonces la intérprete. “Fuiste, eres y serás una maestra cuando algo se me complica, pienso en lo que tu harías y encuentro una amorosa salida, ha sido difícil vivir sin ti, pero te tengo en mis pensamientos ahí vives y ¡no hay nada que lo impida! Te amo ayer, te amo para siempre, te amo en tu cumpleaños hermana querida”, agregó en su post.

¿Comadres? Ana Bárbara da detalles de su amistad de más de 19 años con Vanessa Guzmán

La amistad que la acompañó en su pena

Hace unos meses, Ana Bárbara reveló cómo una amistad cercana que conserva hasta la fecha, la ayudó a salir delante del duelo provocado por el fallecimiento de su hermana. “Comadre querida, Vanessa Guzmán, porque son años los que llevamos de alegrías y uno que otro momento que la sonrisa se nos quitó. Pero, sabemos que se sellaron con los más valiosos sentimientos, los lazos de nuestro corazón. Sí, esos que naturalmente se hicieron cuando recién se me fue a otro plano del universo mi amada hermana Marissa, quien también te adoró desde que te conoció (20 días antes del día que partió)”, escribió la cantante en junio pasado al compartir en Instagram una selfie junto a la actriz, de quien pocos sabían, es su íntima amiga. “Así la vida, así la muerte, así la amistad que, desde ese entonces, nos unió. Gracias siempre por aquellos inolvidables tiempos en los que me compartiste tus herramientas para poder calmar mi dolor. Sabes que también aquí me has tenido y me tienes, que lo que no nos ha matado es, sin duda, lo que nos fortaleció”, agregó en su post, llena de agradecimiento. Tras leer estas palabras, la estrella de telenovelas se confesó conmovida: “¡Me hiciste llorar!, pero de alegría. Con razón, con sentimiento y con pasión. Comadre de mi alma, gracias por esto, por aquello y por lo que falta. Te quiero con el alma. Por esos ángeles que nos unieron y marcaron nuestro destino”, comentó por su parte Vanessa.

VER GALERÍA