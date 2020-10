Así se verá Adele en su regreso a los escenarios

Los fans de Adele no podrían estar más emocionados, pues la cantante por fin hará una aparición en vivo. La espera ha sido bastante larga, pues han pasado ya cinco años desde que lanzó un disco, y tres desde que se tomó una pausa de los escenarios, pero por fin estará de vuelta a la vida pública. La intérprete británica había venido manteniendo un perfil bajo en sus redes sociales, compartiendo de vez en cuando alguna que otra foto, sorprendiendo cada vez más con su cambio físico. Pero para consuelo de sus seguidores, mañana debutará como conductora en uno de los shows nocturnos más famosos de la televisión estadounidense y mientras llega tan ansiado día, se ha dado a conocer el primer promocional del programa.

Días después de que pusiera las redes sociales de cabeza al anunciar la fecha de su esperado regreso, Adele ha causado sensación en el primer teaser de Saturday Night Live junto a la actriz Kate McKinnon y la cantante H.E.R. Este breve adelanto del show de la NBC ha brillado por su comicidad, pues mostró a una simpática confusión sobre quién era qué en el show. “¡Hola! Soy Adele, y presentaré Saturday Night Live esta semana con H.E.R. como invitada musical”, anunció la intérprete de Hello, luciendo guapísima y estilizada en una ceñida blusa camisera de satén café y un cubrebocas, pieza que también llevaban sus acompañantes. “Espera, ¿ella o ella?”, preguntó McKinnon. “No, H.E.R.”, agregó la británica señalando a su colega, a lo que ella respondió: “Oh, espera, ¿ella?”, señalando a McKinnon. “Sí, yo, soy yo quien será la invitada musical esta semana”, comentó.

Este breve adelanto de la que será la primera actuación en vivo de Adele en tres años, mostró además su conocido sentido del humor, pues no tuvo reparo en presumir su acento estadounidense ante sus invitadas, luego de que Kate mostrara que podía imitar la forma de hablar de los británicos. “¡Dios mío! ¡No te preocupes, amiga!”, fue la frase con la que la cantante demostró que los años viviendo en Estados Unidos han hecho lo suyo. “¡Está bien, es bueno!”, le respondió Kate a modo de aprobación. Poco antes de que se diera a conocer este promocional, Adele compartió en su Instagram una foto en la que se le ve concentrada leyendo unos papeles: “Hace tres días”, escribió sin agregar más detalles. Una de las explicaciones más lógicas que circuló entre los comentarios de este post, es que la cantante estaba alistando los detalles de su aparición en SNL, pues algunos seguidores señalaron que estaba leyendo algún tipo de escaleta. Sin embargo, no faltaron los que fantasearon con la firma de algún contrato, pues desde se ha rumorado que la ganadora del Grammy estaría preparando el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio para fines de este mes, cosa que ella no ha confirmado.

La noticia que revolucionó las redes

Fue el domingo pasado cuando Adele anunció en sus redes sociales que este 24 de octubre se convertiría en la anfitriona de SNL, algo que confesó la tenía muy entusiasmada. “¡Estoy tan emocionada por esto! ¡Y también absolutamente aterrorizada! ¡Mi primera aparición como anfitriona y para SNL! Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, y nunca había sido el momento adecuado. Pero si alguna vez hubo un momento para lanzarnos de lleno a algo y con los ojos cerrados esperando lo mejor es 2020, ¿cierto?”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto a una imagen alusiva a la fecha y a su invitada musical.

En su publicación, la intérprete de Skyfall recordó además que la primera vez que estuvo en el programa fue para promocionar 19, su primer álbum, algo que fue determinante para conquistar al público estadounidense. “Han pasado casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante una elección… que detonó mi carrera en Estados Unidos. Por lo que se siente que se cierra un círculo completo y ¡no podría decir que no! ¡Estoy más que feliz de que H.E.R será la invitada musical! La amo tanto que no puedo esperar a derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúe. Luego confundirme mientras me río a carcajadas en medio de todo. Los veo la próxima semana”, señaló. Sin embargo la duda que sigue persistiendo hasta ahora es sobre si en su debut como anfitriona se animará a cantar en vivo, algo que no ha hecho en un largo tiempo.

