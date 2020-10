El relato de Juanes de cuando la policía llegó a su casa: 'Nos robamos un carro y no nos dimos cuenta'

Tras a salir a cenar con su esposa y regresar a casa, Juanes recibió una visita inesperada; era la policía que llamaba con urgencia a las afueras de su domicilio, luego de que se emitiera el reporte de un carro robado que se encontraba justo en ese lugar. El cantautor, que pocas veces habla de su vida personal, bajó de inmediato de su estudio a la entrada de su residencia, llevándose la sorpresa de que ya lo esperaba todo un equipo de uniformados “armados hasta los dientes”, a quienes respondió algunas preguntas, sin imaginarse lo que estaría a punto de descubrir. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Sin más rodeos, el músico tomó sus redes sociales para relatar el peculiar suceso del que sus fanáticos no han parado de comentar.

“Tengo algo que contarles algo que me pasó en estos días muy loco, cómo les parece que yo estaba acá en el estudio trabajando como once de la noche, entonces llega Karen Cecilia, mi hija Luna: ‘¡Juan, llegó la policía a la casa, llegó la policía!’ (le dijeron), que está acá afuera, está preguntando por usted…’”, dijo Juanes en una publicación dada a conocer en Instagram, la cual se viralizó de un instante a otro. Sin embargo, la escena parecía como sacada de una película policiaca, al menos eso dejó ver el artista, que decidió averiguar qué estaba pasando. “Bajo, me encuentro cinco carros de policía, diez policías armados hasta los dientes que solamente les veía los ojos así con las máscaras y armas así…”, contó.

Tan pronto se encontró con los oficiales, Juanes pidió una clara explicación, la cual escuchó con mucha atención. “Señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado. Sí, señor, así es…”, le dijo uno de los policías al colombiano, quien no podía creer lo que estaba pasando. “Miro mi carro estacionado, que es un Tesla y le digo: ‘Señor oficial ese es mi carro, yo estaba comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora, más o menos…'”. Ante la situación, el músico hizo la precisión a los policías de que tenía poco tiempo que había cambiado de vehículo por uno nuevo, y tras escucharlo volvió a ingresar a su casa, aunque minutos después se percató de que las autoridades no se marchaban del lugar.

“Bajo otra vez, ya había cerrado la puerta y veo que todos los policías están ahí todavía… le muestro la aplicación del teléfono al policía… el señor vuelve y me dice: ‘Pero ¿está seguro de la placa? ¿Ese es su carro?' Entonces yo entro a ver qué pasa, porque el carro era exactamente igual… abro el carro, miro adentro donde se prende el carro y veo como una servilleta, digo: ‘¡Este no es mi carro!”. Luego de descubrir que todo se trató de una confusión, Juanes bajó de aquel auto idéntico al suyo y explicó al oficial lo ocurrido, concluyendo así el suceso de la manera más simpática. “Éramos los dos muertos de la risa, el policía me decía: ‘Chico, en veinte años no me ha pasado algo así’. O sea, literalmente, Karen Cecilia y yo, nos robamos un auto sin darnos cuenta, en Miami…”.

¿En dónde estaba el carro de Juanes?

Al descubrir tal confusión, las autoridades procedieron a facilitar a los dueños la recuperación de sus respectivos vehículos, un instante que se tornó enteramente amistoso ante la sorpresa de la policía y los propietarios. “El dueño llega a mi casa y el tipo dice: ‘Claro, es que yo dejé la llave metida dentro del carro’, entonces cuando yo llego el carro se abre, arranca y se va. Nos abrazamos, nos reímos… pero luego el policía me dice: ‘Bueno, vamos por tu carro’. Entonces yo me tuve que montar en la patrulla de policía, en la parte de atrás… llego yo hasta el restaurante en donde estábamos y veo yo mi carro estacionado ahí, exactamente el mismo carro, un Tesla… conclusión de la historia, nos robamos un carro no nos dimos ni cuenta, por haber dejado la llave adentro del carro… de lo más extraño que me ha pasado”, finalizó.

