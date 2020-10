Como de película romántica, Alex Fernández comparte escenas de la velada de su compromiso con Alexia

Luego de casi diez años de noviazgo, Alex Fernández anunció su compromiso con Alexia Hernández, según compartió la pareja a ¡HOLA!, en exclusiva, a mediados del mes de septiembre. Desde ese entonces, el joven no ha parado de dar algunas sorpresas a sus fanáticos, quienes hoy han sido testigos de cómo los enamorados vivieron ese mágico momento en que el hijo de El Potrillo le pidió matrimonio a su futura esposa. A través de sus redes sociales, el cantante reveló un emotivo video, que bien podría parecer la escena de una película romántica, en la que destapa todos los detalles de ese íntimo instante que tuvo como locación nada más y nada menos que un helipuerto en la ciudad de Guadalajara.

Enteramente inspirado, Alex preparó una velada sorpresa para consentir a Alexia, la cual inició durante el atardecer, según se aprecia en los primeros segundos del clip, que incluye al inicio la fecha del 13 de septiembre, día en que ambos tomaron la decisión de escribir las nuevas páginas en su historia de amor. Al subir a la cima de aquel rascacielos, la novia también pudo encontrarse con un luminoso letrero de luz neón decorado con rosas blancas, con el que su amado le reiteró su más grande deseo: “¿Te quieres casar conmigo?”. Y claro, entre las flores estaba aquel lindo detalle que él eligió para ella con mucho cariño, el anillo de compromiso Tiffany que desde ese día la chica porta con orgullo.

La escena transcurre con los rostros de ambos irradiando felicidad y regalando espontáneas sonrisas, para luego darse un apasionado beso en las alturas. Este momento tan extraordinario, fue acompañado con la música de un violín que tocó en vivo para los novios, quienes no se apartaron la mirada y posteriormente brindaron, para gritar literalmente su amor por todo lo alto, un sueño que han hecho realidad tras varios años de consolidar una relación de entera complicidad y de apoyo mutuo. “Compartiéndoles un momento muy especial”, escribió Alex al pie de la publicación, que además incluye de fondo el tema musical titulado So Close, de Jon McLaughlin.

El entrañable episodio que quedará para el recuerdo entre la familia Fernández concluye con una romántica cena a la luz de las velas, ambos con copa de champán en mano para disfrutar al mismo tiempo de la espectacular vista nocturna de la ciudad de Guadalajara. La cita fue tan emotiva para los futuros esposos, que las muestras de cariño parecían infinitas, casi siempre tomados de la mano, compartiendo abrazos y varios besos con los que hicieron evidente la gran felicidad que hoy invade sus corazones. Por lo pronto, ambos están dispuestos a dar el siguiente paso, contando con el apoyo incondicional de su familia, quienes han celebrado con ellos esta sorpresa de la que poco a poco se irán revelando nuevos detalles.

Quiere ser papá joven

En algunas entrevistas, Alex ha confesado que desea casarse a principios del 2021, mientras tanto, está muy seguro del ferviente deseo que tiene de ser papá, y el motivo detrás de ello es muy especial. “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos…”, agregó durante una entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca, espacio en el que además confesó que su madre, América Guinart, fue su cómplice en la organización del romántico momento en que le entregó el anillo a su chica.

