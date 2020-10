El emocionante reencuentro de Evaluna Montaner y Camilo

Desde que se Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se casaron en febrero pasado habían permanecido juntos todo el tiempo. La joven pareja pasó todo el confinamiento en casa de Ricardo Montaner, en Miami, Florida, hasta hace unas semanas, pues tanto la actriz como el cantante tuvieron que retomar sus respectivas agendas. Sus compromisos profesionales no sólo implicaron que dejaran la casa familiar, sino también que se separaran por primera vez desde su boda. El intérprete se embarcó en un viaje a México, mientras que la actriz se quedó aparentemente en Colombia, pues están por arrancar las grabaciones de su serie Club 57 en aquel país. "Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos", escribió Evaluna a principios de este mes en su Instagram, al compartir un breve video en el que se dejó ver un tanto triste. "Primera vez que nos despedimos en meses... ¡te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao", expresó por su parte el intérprete. Tras este emotivo momento, ambos esperaban ansiosos encontrarse de nuevo, y luego de varios días, por fin se ha hecho realidad. El intérprete de Vida de rico publicó el video del instante en el que sorprendió a su joven esposa, quien no pudo evitar correr emocionada a sus brazos en cuanto lo vio; haz click abajo para verlo.

