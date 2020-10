¿Qué respondió Danna Paola sobre el comentario de Tini Stoessel?

La vida sentimental de Danna Paola ha despertado gran interés entre sus fanáticos, incluso dando pie a varios rumores, entre ellos aquel en el que se le relacionaba sentimentalmente con Sebastián Yatra. Y aunque ambos han echado por tierra esas versiones, -poniendo de frente la linda amistad que los une-, algunos detalles han traído de vuelta ese tema a la conversación, como aquel mensaje que semanas atrás publicó en sus redes sociales Tini Stoessel, ex novia del colombiano, y en el que supuestamente mandaba una indirecta a la protagonista de Élite. “Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano, la paga”, se podía leer en aquellas líneas que causaron revuelo, sobre todo por hacer referencia a Mala Fama, una de las canciones más exitosas de Danna, quien finalmente ha dado respuesta a esta situación.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la cantante no pudo evitar ser cuestionada por aquellos comentarios de Tini, respondiendo de manera directa y desmarcándose de una vez por todas de cualquier controversia. “Yo la verdad es que ¿qué te digo? Ahora sí que ‘mala fama’. Yo de verdad me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre…”, explicó la intérprete, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa. Por supuesto, dejó claro que siempre protegerá su vida privada. “Yo creo que está bien cool que me quieran ver con alguien, pero yo creo que eso es algo muy personal y son cosas que uno se guarda, es lo único que le queda privado…”, aseguró.

Danna Paola también aprovechó el espacio para hacer énfasis en su amistad con Yatra, destacando la buena química que ambos han logrado a lo largo de estos meses y que ha dado pie a su reciente colaboración musical. “Para nada (existe romance), la verdad es que con Sebastián ahorita acabamos de lanzar la versión acústica de No Bailes Sola. Hay que normalizar la relación entre un chico y una chica, no a fuerza tienen que estar saliendo…”, comentó de lo más tranquila ante a las cámaras y los micrófonos que no perdían detalle de sus respuestas, dando muestra de la manera de pensar con la que hace hoy frente a los rumores, enteramente enfocada en su carrera profesional.

Finalmente, Danna Paola cerró el tema de aquella frase de Tini manifestando la postura que como mujer ha asumido dentro de la industria, siempre respetuosa por el trabajo de sus colegas, y haciendo un llamado firme a quienes dan por hecho la existencia de polémicas. “Yo respeto muchísimo a Tini, a Karol G, a Becky G… quitemos un poco eso, no pongamos a favor la pelea entre mujeres en la industria, al contrario, debería de haber más colaboraciones entre mujeres… yo creo que se trata de eso, enfocarnos y dejar de hacer chisme…”, dijo la también actriz, que en este momento disfruta de su éxito en la música, evitando tocar públicamente los temas ligados a su vida privada.

El reencuentro de Danna y Sebastián

A principios de agosto, Danna Paola y Sebastián Yatra dieron una grata sorpresa, tras reencontrarse luego de dos años, con motivo de la realización de los Premios Juventud, de la cadena Univision. Hasta ese instante sus interacciones solo habían sido virtuales, y al ser invitados a esta entrega de reconocimientos no dudaron en asistir para dar prueba de su enorme talento sobre el escenario. Así esa noche cantaron por primera vez juntos el tema que ambos compusieron, en uno de los instantes más comentados de la noche. “Dos años después y ¡acá andamos! ‘¡Ya tamo’s ready!, ¿no?”, escribió la cantante en una de las fotos que compartió entre sus seguidores y en la cual posa junto a Yatra.

