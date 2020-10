Evaluna Montaner y la visita más especial que recibió en su nueva casa: ‘Ya quiero que vuelvan’

Luego de convertirse en marido y mujer y de su tradicional luna de miel, Evaluna y Camilo se instalaron en la casa de Ricardo Montaner, en Miami. La joven pareja había pasado todo el confinamiento ahí, sin embargo, hace unas semanas dio a conocer que había adquirido su primera casa juntos, en la que se instalarían en breve. Ante esta nueva etapa en su matrimonio, el cantante y la actriz se mostraron muy emocionados, sin embargo, también hubo un momento muy emotivo, pues se trata de la primera vez que ella sale del hogar familiar. Y no solo Evaluna ha estado sentimental por este cambio en su vida, pues su mamá, Marlene Salomé, acaba de confesar lo mucho que la echa de menos, esto luego de visitarla junto a su esposo en su nueva casa.

La madre de Evaluna tomó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje dedicado a Evaluna, se única hija, ante el importante momento de su vida de casada que acaba de emprender. “Por primera vez vas a vivir lejos de nuestra casita y sin nosotros por tanto tiempo. ¿En qué momento pasó? Te hiciste grande. Me hace feliz saberte feliz en lo que emprendes pero que huecazo”, escribió la productora musical al compartir un par de entrañables fotos de ambas, una de cuando la actriz era apenas una niña pequeña y otra más del día de su boda con Camilo el pasado mes de febrero. “Cada vez que pienso en ti, me trago un súper sapo para no guindarme. Pero ya se me va a pasar. ¿Cuándo? Cuando vuelvas. Te amo bebecita”, agregó la madre de tres en su emotivo post.

Estas emotivas palabras no pasaron inadvertidas ante los ojos de Evaluna, quien, conmovida, no tardó en reaccionar. “Lloro. Te amo tanto. No puedo creer que esté pasando esto. Ven ya otra vez. Gracias. Te amo”, comentó la joven intérprete en el post de su mamá, dejando ver que, tras su reciente mudanza, su madre ya la ha visitado en su nuevo hogar. Esta respuesta también ha hecho sentido con una reciente publicación de Marlene Salomé en sus Instagram Stories, en la que ha compartido un breve video tomado sobre las alturas con la leyenda: “Un pedazo de mi corazón queda aquí por un tiempito”.

Otra persona que resultó conmovida por las palabras de Marlene fue su esposo Ricardo, quien en una sola palabra resumió su sentir al ver lo mucho que su mujer echa de menos a su hija, sentimiento que él también comparte: “Lloro”, escribió. Y en su propia cuenta publicó una foto de Evaluna con el mensaje: “Te extraño niña grande”. En otras ocasiones el cantante de origen venezolano ha confesado lo difícil que ha sido para acostumbrarse a la idea de que su única hija y la más pequeña, ha iniciado ya una vida como mujer casada. Sin embargo, no ha dejado de manifestarle su apoyo y cariño, y no sólo a ella, sino también a su yerno Camilo, a quien incluso ha apoyado en su carrera en la música.

La emotiva nota de Evaluna a sus papás

Otra imagen publicada por Marlene en sus historias reveló que no sólo ella había visitado a la joven actriz, sino también su esposo. La productora publicó una foto de la nota que les escribió Evaluna, en la que, pese a no apreciarse por completo, dejó ver la intención del mensaje de su hija. “Hacen sentir más especial y consentida (no le diré a mis hermanos)”, se lee en la primera parte en la tarjeta con forma de corazón. “Papito y mamita: Este viaje lograron… Convertir un (lugar) en un hogar. Eso para mí no tiene precio. Ya los extraño y ya quiero que vuelvan. Amé este tiempo con ustedes. Los amo mucho”, finalizó.

