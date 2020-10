Con mucha emoción, Ricardo Montaner comparte el video del compromiso de su hijo Ricky

El pasado fin de semana, la familia Montaner se reunió en su casa de Miami para ser testigo de uno de los momentos más entrañables de su historia: la propuesta matrimonial que Ricky Montaner le hizo a Stefania Roitman. Luego de que comenzara a circular un video del momento en el que la actriz argentina se enteró que aquella convivencia tenía un significado muy especial, el orgulloso suegro, Ricardo Montaner, tomó su cuenta de Instagram para compartir otro clip de la pedida de mano, desde un ángulo único: “El compromiso de @Rickymontaner y Stefroitman. El original, no acepte copias, esta es la real”, escribió al lado de la frase, “#Los Montaner siempre armando lío”. En el video, se ve un poco de la dinámica que Ricky organizó para pedirle a su novia que fuera su esposa, instante en el que según reveló el intérprete de Tan enamorados, todos los presentes lloraron.

En el clip se escucha a otros participantes de esta cena abriendo unas galletas de la suerte que formaron parte del postre. Uno a uno se fue parando y leyendo, en inglés y en español, los mensajes, cuando llegó el turno de Stefania, se puso de pie, abrió la galleta y simplemente comenzó a llorar, al voltear a ver a Ricky, él ya estaba de rodillas con el anillo de compromiso en la mano; su primera impresión fue abrazarlo. Con la emoción que estaba sintiendo, la actriz tomó aire y vio de nuevo el papelito para cerciorase que lo que estaba ocurrieron era verdad: “Te amo mucho”, se le escucha decir en una parte del video, donde los gritos de felicidad de todos los asistentes, se convirtieron en la banda sonora de este compromiso.

Por su parte, la novia también recurrió a redes sociales para compartir otro video de su compromiso, en este, un ángulo distinto de la propuesta, donde aparecen Ricardo Montaner, su esposa, Marlene Rodríguez, y Evaluna capturando con sus celulares el especial momento. La argentina acompañó esta publicación del mensaje: “La noche de mis sueños. Sí quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a ustedes también este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mí, me inspira, me da ilusión, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegó sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Él tenía todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre @Rickymontaner: Es como un sueño”, se lee en su feed.

En el video que publicó Stefania se aprecian más detalles de esta noche inolvidable como el instante en el que, después de abrazar a Ricky y llorar, los Montaner la animan a revelar lo que decía el papelito: “Que lo lea, que lo lea”, motivada por su familia política, la actriz mira a la cámara y dice: “Stef, ¿te quieres casar conmigo?”, ya para ese momento, Ricky también había derramado algunas lágrimas de emoción. El clip concluye cuando los asistentes dicen al unísono: “¡Aplauso para los novios!”. El post de la nueva integrante del clan Montaner provocó mucho revuelo en Instagram donde tiene más de dos millones de reproducciones, además del comentario de Ricardo Montaner quien ya quiere saber en que fecha llegaran al altar: “Y la boda, ¿pa’ cuando?”, escribió el intérprete De la cima del cielo.

El original flechazo

Dignos representantes de un romance de nuestro tiempo, Ricky y Stefania se conocieron a través de redes sociales. Fue Instagram la App que el cantante eligió para provocar el primer acercamiento tras reaccionar a una de las historias de la actriz argentina quien, según ha contado el hijo de Montaner, al principio, fue muy cautelosa: “Me contestó al toque, pero no me daba mucha bola, yo insistí. La invité a un concierto nuestro, una vez, pero súper casual todo, ella siempre una mujer súper respetuosa marcando su distancia. Cuando nos conocimos no pasó nada, pero yo sabía que había cierta química sin decirlo (…) Hemos ido construyendo una relación muy bonita”, comentó Ricky en febrero pasado en el programa argentino El Diván de Cortá.

