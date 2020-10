Ricardo Montaner da detalles del compromiso de su hijo: 'Todos lloramos esa noche'

Próximamente, Ricardo Montaner llevará al altar a otro de sus hijos, se trata de Ricky, el único que permanecía soltero. Fue el pasado fin de semana cuando el cantante le entregó el anillo de compromiso a su novia, la actriz argentina Stefania Roitman, con quien comenzó un noviazgo a finales de 2019. Como era de esperarse, la noticia llenó de emoción a toda la familia, sobre todo, al patriarca quien, hace unas horas, compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles de la propuesta matrimonial, un momento entrañable para todo el clan: “Todos lloramos esa noche”, escribió al lado de una imagen de los novios, luego de que ella dijo: “sí”. Aunque Stefania y Ricky no tienen mucho tiempo de novios, la contingencia sanitaria los acercó mucho, pues ella se trasladó a Miami para pasar la cuarentena en la casa familiar de su novio, donde tuvo la oportunidad de conocer a todos los miembros con quienes se lleva de maravilla.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En su último post, Ricardo Montaner ha querido dejar claro lo importante que es para él, y para su esposa Marlene Rodríguez, ver a sus hijos felices en pareja: “El punto es que estoy lleno de maravillosas nueras y un tremendo yerno. Lo mejor que nos puede pasar a los padres, es ver plenos y felices a nuestros hijos. @Marlenesalime y yo estamos tan agradecidos con Dios por este regalo de familia que nos ha dado. Que viva el amor”, escribió. La publicación del cantante provocó la reacción de poco más de medio millón de sus seguidores, entre ellos, Stefania quien le escribió en los comentarios: “Noche mágica. Los amo”.

VER GALERÍA

Pero Montaner no ha sido el único que ha recurrido a las redes sociales para compartir detalles de este compromiso, la novia publicó una foto, captada instantes antes de que Ricky pidiera su mano: “A minutos de habernos deshidratado. De lo que lloramos. De la pregunta más hermosa que me hicieron jamás”, se lee en su feed. Aunque lo del cantante y la actriz no es una historia de amor a primera vista, sí tuvo un comienzo muy especial pues, fue a través de redes sociales, que se conocieron. Según han contado en diversas entrevistas, él la contactó por Instagram cuando reaccionó a una de sus historias. Aunque de primer momento, Roitman se mostró cautelosa, aceptó ir a un concierto del cantante donde tuvieron su primer encuentro; al conocerse, el click fue de inmediato: “Un día tuvimos una plática y le dije: ‘Yo estoy al 100% con vos, no quiero estar con nadie más' y hasta el día de hoy siento un amor tan grande”, reveló la actriz hace un par de meses al canal argentino El Trece.

Montaner entrega a su último hijo en el altar

“Ya estamos completos”, fue la frase que el interprete de La cima del cielo utilizó para compartir con sus seguidores la noticia del compromiso de Ricky, quien se convertirá en su último hijo a quien entregue en el altar. Apenas en febrero pasado, Montaner realizó esta tarea con su hija Evaluna quien, además de ser la menor, es la única mujer, situación que provocó la emoción del cantante el día de su boda: “A las 4 de la mañana lloré mi primer llanto largo. A las 4 de la mañana le escribí una carta en donde yo le decía a ella lo que yo consideraba que era como mujer”, comentó Ricardo Montaner en entrevista para el programa Suelta la Sopa, en febrero pasado.

VER GALERÍA

Durante aquella entrevista, el cantante explicó que aunque fue un momento difícil, sabía que en el altar la esperaba un gran hombre quien hoy es considerado un miembro más de la familia y reveló que le escribió una carta al esposo de su hija: “No se trataba exclusivamente de que se casaba, había una especie de acto de renuncia que era muy duro para mí como papá, la verdad (…) Le escribí una carta en donde le decía que el matrimonio en sí no es exclusivamente del matrimonio, que esto iba a ser un matrimonio de toda la familia y que yo lo iba a amar personalmente como hijo hasta que la muerte los separe”, detalló.