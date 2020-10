¡Las tres generaciones reunidas! Los Fernández se reencuentran

El pasado 1 de agosto vimos a una buena parte de la familia Fernández reunida en la boda de Camila Fernández, un evento en que el gran ausente fue don Vicente Fernández quien, esta tarde, reapareció en redes sociales en una entrañable foto al lado de su hijo, Alejandro Fernández, y de su nieto, Alejandro Fernández Jr. Desde mediados de septiembre, El Charro de Huentintán había estado alejado de Instagram, la red social con la que se mantiene en contacto con sus fans. A casi un mes de no utilizar su perfil, el cantante se convirtió en tendencia gracias a la foto que su nieto compartió en su cuenta, donde también aparece El Potrillo. Tan felices como los vimos en noviembre pasado, durante el regreso de don Vicente a los escenarios en los Latin Grammy 2019, Los Fernández posaron para una entrañable imagen, de las tres generaciones, que se popularizó de inmediato.

“3 colores #México”, fue la frase que Alex utilizó para acompañar esta foto donde se ven recostados, en lo que parece una cama, mirando sonrientes a la cámara. En esta publicación vemos a Alex derrochando elegancia con un tuxedo a cuadros, negros con gris a su papá, El Potrillo, con un look muy otoñal, mientras que don Vicente, aparece con un atuendo muy casual, lo que nos hace pensar que la imagen pudo haber sido captada en su casa, donde ha pasado los últimos meses en confinamiento; de hecho, esta fue la razón por la que el cantante no fue a la boda de su nieta Camila.

Aunque Alex no dio más detalles de este encuentro, sí reveló en otro post, donde aparece con su papá, que hoy fue “un día muy productivo”, situación que provocó que algunos de sus seguidores lo cuestionaran sobre si su reunión con don Vicente se debe a alguna colaboración musical. Recordemos que El Charro de Huentitán fue uno de los principales promotores del joven durante su lanzamiento musical: “Mi abuelo es muy territorial, en el sentido, no solo de estar en su casa; por ejemplo, él dice que me descubrió, entonces él me maneja, me guía. A veces le digo: ‘oye dice mi papá que esto y que el otro’ y me dice, ‘ah, bueno, entonces ve a que te maneje tu papá’, obviamente lo dice en tono de broma, mi abuelo es súper chistoso y mi papá también, entonces, cuando estamos juntos estamos bromeando, tenemos muy buena relación. Obviamente mi papá es tan mi maestro como mi abuelo”, comentó el joven cantante en enero pasado a Ventaneando.

La última ocasión en la que los Fernández protagonizaron una foto tan especial como la que compartió esta tarde Alex, fue en febrero pasado, durante la reunión que tuvieron en el Rancho Los Tres Potrillos, días después del cumpleaños número 80 de El Charro de Huentitán. En aquella ocasión, don Vicente, Alejandro y Alex posaron al lado de doña Cuquita en una instantánea que el intérprete de Acá entre nos compartió en Instagram: “Sigo festejando 80 años de estar rodeado de la gente que más amo, gracias a Dios por mi familia y el público con el que me bendijo”, escribió el cantante.

Los Fernández juntos sobre el escenario

Aunque don Vicente Fernández se retiró de los escenario en 2016, a finales del año pasado reapareció para el lanzamiento musical de su nieto en los Latin Grammy, aquella noche, la gran sorpresa fue que también los acompañó Alejandro Fernández, convirtiéndose en la presentación más especiales para los tres, pues fue la primera ocasión que unieron sus talentos. En aquella gala, El Charro de Huentitán recibió un Grammy honorífico de manos de Ricky Martin: “Quiero agradecerle a Dios, a mi público que siento como mi familia, a toda la gente de la radio que han hecho de este hombre un hijo de muchos pueblos que tanto quiero, todo Centro, Sudamérica y Estados Unidos, saben que se quedan aquí (en el corazón) hasta el día en que me sepulten. Muchas gracias”, comentó durante su discurso de esta noche.