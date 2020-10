¿Cuántos invitados desea tener? Ana Bárbara comparte nuevos detalles de los preparativos de su boda La cantante aseguró que todavía no hay fecha definida, aunque han hablado sobre el tema de los invitados

El amor ha sido la fuente de inspiración más grande para Ana Bárbara, quien ahora se mantiene enteramente ilusionada por su próxima boda con Ángel Muñoz, que meses atrás le entregó el anillo de compromiso. Mientras tanto, la pareja se toma el tiempo necesario para hacer los preparativos sin ninguna presión, pues debido a la pandemia es imposible realizar el tipo de celebración que ellos anhelan. Emocionada, la cantante compartió algunos detalles de las conversaciones que ha tenido con su futuro esposo a lo largo de estas semanas, destacando los deseos que él tiene de llevar a cabo una fiesta a la que pueda asistir un mayor número de invitados, siempre y cuando las condiciones, por el tema de la pandemia, así lo permitan.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda sinceridad, Ana Bárbara reveló cómo se ha imaginado ese especial día, aunque para ella es muy importante establecer un acuerdo en el cual ambos puedan estar contentos con la decisión final. “Yo en lo personal quería algo como muy chiquito pero pues bueno, cuando te casas también tienes que de alguna manera compartir el gusto y las ideas de tu pareja…”, comentó en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, además aprovechó para hablar de lo bien que se ha sentido este periodo, en el que disfruta al máximo de la estabilidad emocional y de pareja.

Durante la charla, la intérprete hizo énfasis en las pláticas que ha tenido con su prometido, quien le ha expresado las razones por las cuales desea una celebración con más asistentes. Por supuesto, ella se siente muy feliz por la manera en que podrán ponerse de acuerdo para hacer de su boda uno de los acontecimientos más inolvidables en sus vidas. “Ángel, aunque es un ángel y todo, sí como que de repente me dice ‘a mí me gustaría un poquito más grande para que vengan más personas de mi familia y todo eso, obvio. Realmente para mí era como diferente, sin embargo, creo que vamos a llegar a un punto medio. Yo creo que muchos de los hombres, espero que no todos, es como para siempre pero compartido… para nosotras es como esa entrega total absoluta, definitivamente, muy soñadoras todavía las mujeres…”, dijo.

VER GALERÍA

Al referirse a la fecha que desean para llevar a cabo su soñada boda, Ana Bárbara confesó que se trata de un aspecto que continúan analizando, asegurando que, más allá de las circunstancias de salud que prevalecen, sus deseos de llegar al altar continúan firmes. “No estamos totalmente convencidos de la fecha por obvias razones, sin embargo, de la relación sí estoy muy bien convencida. Siendo realistas estas épocas no son para planear un evento de esta magnitud, porque es muy importante para mí esta boda…”, dijo entre risas desde su hogar en la ciudad de Los Ángeles, en el que permanece en cuarentena junto a sus amados hijos, con quienes ha protagonizado divertidos momentos que ha dado a conocer a través de sus redes sociales.

¿Qué hay del vestido de novia?

En días pasados, Ana Bárbara también despejó las dudas al ser cuestionada sobre si ya tenía en mente algún vestido de novia, por lo que contó un poco de la búsqueda que emprendió hace ya varios meses, para encontrar el diseño ideal, aunque todavía es un asunto que se encuentra entre su lista de pendientes. “Sí tengo unas ideas ya, tomé unas fotos y fui a algunas tiendas a ver, justo antes de la pandemia vi unos diseños que me llamaron la atención, pero como todavía no me pedían como tal el compromiso, pues tampoco fue que aparté uno, pero seguramente será algo lindo”, explicó en entrevista para Venga la Alegría a mediados de septiembre.

VER GALERÍA