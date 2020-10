¡Sorpresa! Evaluna y Camilo se casaron por segunda ocasión y explican los motivos

Es tan estrecha la cercanía que Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tienen con sus fans, que los han hecho partícipes de los instantes más entrañables de su vida, como el de su boda celebrada en febrero pasado en la ciudad de Miami. Esta vez, y a un tiempo de ese bello acontecimiento, la pareja tomó la decisión de dar otra de sus acostumbradas sorpresas, cuando durante una reciente transmisión en vivo desde su nuevo hogar, confesaron que se volvieron a casar, ahora ante “los ojos de la ley”. Así, los enamorados no dudaron en compartir los detalles de cómo aconteció ese momento tan privado, en el que acompañados de las personas más especiales hicieron incluso un acto simbólico al quitar y colocar nuevamente sus anillos de matrimonio.

La noche del 30 de septiembre, el intérprete de Vida de Rico ofreció un concierto en línea desde el jardín de su casa, para celebrar así sus seis nominaciones al Latin GRAMMY. A la par, platicó con sus fanáticos a través de redes sociales minutos antes del show, en una breve charla a la que también se sumó Evaluna. En ese instante, el joven cantante pidió la autorización de su esposa para revelar un secreto, y entre susurros acordaron que era momento de darlo a conocer. “Resulta que el otro día nos dimos cuenta de que no estábamos casados ante la ley, ¿cómo la ven? Solamente ante los ojos de Dios, que es lo que importa. No sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley…”, comentaron entre risas frente a la cámara.

Emocionado, Camilo no dudó en contar un poco de lo que aconteció en el privado festejo, del que formaron parte algunas personas cercanas a ellos. “Ezequiel y Marcela vinieron, hicieron un círculo súper bonito, oraron sobre nosotros… nos quitamos los anillos y los volvimos a poner…”, dijo el cantante enteramente orgulloso, comentario que dio a pie a las afirmaciones de Evaluna, que a pesar de mostrarse más discreta que su esposo, no pudo ocultar la gran felicidad que invade su corazón. “O sea, nos casamos…”, agregó la hija de Ricardo Montaner, dando muestra de la fuerte complicidad que prevalece en su relación, la cual se fortalece con el paso de los días, pues si en lo personal han hecho equipo, en lo profesional han sabido fusionar sus talentos.

Antes de concluir la plática en torno al tema, Camilo lanzó otro comentario que dejó a sus seguidores con la incertidumbre, dando quizá una pista de los planes que posiblemente tengan entre manos. “Ahora sí eres mi esposa ante los ojos de la ley, ahora sí podemos tener hijos…”, dijo el músico en tono de broma, al mismo tiempo en que él y Evaluna se miraron a los ojos, para luego soltar una carcajada que hizo de este momento uno de los más divertidos. Posteriormente, el colombiano le recordó a su amada lo importante que es para él compartir con ella las nominaciones al Latin GRAMMY, pues en su disco titulado Por Primera Vez, ambos interpretan juntos una canción con el mismo nombre.

Disfrutando de su nuevo hogar

En días pasados, la pareja su nuevo nido de amor, una casa que además ha servido de locación para rodar el video del más reciente sencillo del intérprete, Vida de Rico, en el que se puede ver a los esposos bailando por las distintas estancias de su hogar. “Este día nos entregaron las llaves de ¡nuestra primera casita! Hoy salió Vida de Rico de @camilo y por fin podemos invitarlos a que sean parte de este sueño tan gigante. aquí vivirán de todo con nosotros... mucha música, hijitos en un futuro y muchos lunes de Camilo y Evaluna. ¡Los amamos mucho! ¡Vayan a ver el video para que la conozcan!”, escribió Evaluna el pasado 21 de septiembre.

