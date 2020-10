Ana Bárbara y la vez en que ella y su futuro esposo se separaron: 'Tuvimos una situación determinante'

Con el corazón lleno de ilusión, Ana Bárbara disfruta al máximo de estos instantes de su vida, no solo por la dicha que tiene de mantenerse más cercana que nunca a su familia, sino también por la felicidad que le provoca escribir las páginas de su historia de amor junto a su prometido, Ángel Muñoz, quien tras seis años de noviazgo decidió sorprenderla con un anillo de compromiso. Y mientras se toma el tiempo para planificar su soñada boda, la cantante no ha dudado en sincerarse sobre lo mucho que la música ha sido su mejor catarsis, revelando que incluso el origen de una de sus más recientes canciones, titulada Para no extrañarte tanto, se debió a la separación temporal que tuvieron ella y su futuro esposo hace apenas algunos meses.

“Tengo una vivencia o algo que se me viene a la mente, por ejemplo, Para no extrañarte tanto, mi canción nueva, fue así como que estaba depre total, extrañando profundamente…”, comentó la intérprete durante una video charla con el motivador Daniel Habif. Sin ningún filtro, Ana Bárbara también hizo un acto de honestidad al reconocer que, como ocurre en cualquier relación, no han estado exentos de atravesar por situaciones difíciles, mismas que han logrado superar gracias a la madurez y, por qué no, a la inspiración que le ha permitido transformar esas vivencias en música. “Aunque tengo una bonita relación con Ángel hemos tenido nuestros impases y en esos momentos, tampoco puedo quitarle la naturaleza a la creación de una canción…”.

Con el sentimiento a flor de piel, la intérprete ahondó en sus palabras para dar detalles de ese proceso, sin imaginar lo complejo que sería para ella enfrentar ese acontecimiento que detonó dentro de ella un mar de emociones. “Para no extrañarte tanto la hice hace unos ocho meses, nueve meses, por ahí de octubre que tuvimos una situación muy determinante donde decíamos ‘o nos quedamos o es todo’, entonces tomamos la decisión de estar separados un rato y yo dije ‘yo voy a poder con eso’. Como al primer día, en la misma tarde, dije ‘Dios mío, a ver cómo, espérate: para no extrañarte tanto (dijo cantando)’ y ya hice esa parte. Me sentí muy mal, lo bueno yo saco mis emociones cantando…”, compartió.

La importancia de pedir ayuda

En el periodo de aquella separación temporal, Ana Bárbara también tuvo que buscar otras alternativas para recuperar la calma y acudir a algunas terapias, un complemento que siempre ha estado muy presente en su vida y el cual considera primordial para los seres humanos. “Justo cuando hice esta canción, que estaba tan mal, yo le hablé a mi psicólogo le dije ‘traigo este rollito atravesado, ya hice una canción y todo y me siento desahogada, pero sigo sintiéndome mal’… es tan hermoso aceptarte vulnerable, yo creo que uno de los problemas de la humanidad es cuando te sientes 'yo puedo con todo', ahí es donde la riegan, porque crees que puedes solo y muchas veces no se puede solo…”, explicó.

A la par, hizo énfasis en la importancia que cada persona debe dar al cuidado de las emociones, compartiendo parte de las propias experiencias que le han otorgado importantes lecciones a lo largo de su vida. “Yo siempre he tenido muletas, esos pequeños elementos a los que yo recurro para sentirme mucho mejor, obvio sí soy una persona que ve lo positivo de la vida, pero muchas veces aunque seas positivo necesitas ayuda… yo he tenido que recurrir a varios maestros de esto de las situaciones de las emociones…”, expresó con toda sinceridad y sin perder nunca la sonrisa.

