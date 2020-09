Aracely Arámbula aclara si su nueva canción va dedicada a Luis Miguel

La vida sentimental de Aracely Arámbula siempre ha despertado interés entre sus fanáticos, y aunque ha sido de lo más reservada al hablar de ello públicamente, en ocasiones ha revelado pistas que han permitido descifrar algunos episodios de su pasado amoroso. Esta vez, la estrella ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, pero hora lo ha hecho de una manera distinta, nada más y nada menos que con el lanzamiento de su nueva canción titulada Malas Noticias, la cual asegura lleva dedicatoria a los ex galanes de su vida. Inspirada por su propia experiencia, la guapa intérprete se dispone así a lanzar un firme mensaje a través de su canto, mismo que ha dado pie a una importante pregunta, ¿será que Luis Miguel sea de los principales aludidos en esta ocasión?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Aracely despejó todas las dudas en torno a la incertidumbre que su nuevo tema ha generado, en específico porque en el contenido de la letra le deja claro a alguno de sus ex galanes, lo equivocado que está al creerse inolvidable. Retomando esa idea, la cantante fue cuestionada sobre si Malas Noticias es o no una indirecta para Luis Miguel, a lo que respondió de manera puntual. “Lo que yo te puedo decir es que yo no soy egoísta, que no se lo puedo dedicar a una sola persona, porque mi vida no depende de una sola persona. Va dedicada a varios… y los que faltan…”, comentó la también actriz en entrevista con el diario mexicano Reforma a propósito del estreno.

En otro momento de la charla, Aracely aseguró que se trata de una canción con la que busca que más mujeres logren identificarse y que tiene como intención empoderar a todas aquellas chicas a las que les han roto el corazón. “Porque venimos solos a este mundo y nos vamos solos, no nacimos con la otra persona. Cuando uno se enamora es feliz, pero después de esa persona yo puedo seguir feliz, porque no depende mi felicidad de esa persona, depende de mí…”, agregó, haciendo énfasis en el principal objetivo de su sencillo. “Se la dedico con todo el corazón a todas las mujeres de nuestro país, en el mundo, que somos mujeres fuertes, pilares de familia, que de pronto tienes una relación, tienes hijos… y de todos modos te vas a levantar”.

VER GALERÍA

Con este tema, Aracely continúa incursionando en el género regional mexicano, y dando muestra de que su talento no conoce límites. De hecho, ha sido tal la aceptación de este sencillo, que sus fanáticos han logrado convertirlo en tendencia, por lo que ha expresado su agradecimiento a través de las redes sociales. Así, la intérprete suma un nuevo éxito a la larga lista de sus triunfos profesionales, al mismo tiempo en que se sincera sobre sus propias experiencias, las cuales hoy son su mayor fuente de inspiración. "Es un tema que al que le caiga el saco, que se lo ponga y está dedicada para varios, no puedo ser egoísta", dijo a Reforma.

Felizmente enamorada

En este instante, Aracely no solo disfruta de las gratificaciones de su carrera sobre los escenarios, sino también de que en el terreo sentimental todo parece marchar sobre ruedas. Precisamente en mayo pasado, reveló durante una entrevista con su amigo, César Lozano, que ahora se encuentra enamorada, aunque sin revelar la identidad del galán que hace latir fuerte su corazón. “Es que no tengo novio público, pero yo tengo a mi amor… Sí tengo un galán. Claro y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presentaré no es nadie del medio y no tiene nada que ver con esto… Yo tengo un novio, empezamos el día de mi cumpleaños, entonces siempre lo recordará”.

VER GALERÍA