Por qué una frase de Tini Stoessel ha reavivado la polémica con Danna Paola en redes sociales

A poco más de cuatro meses de que Tini Stoessel y Sebastián Yatra hicieran pública su ruptura, un nuevo suceso ha revivido entre los fanáticos parte de los rumores que surgieron en su momento, luego de que la cantante argentina publicara en sus redes sociales, un mensaje que ha sido considerado por muchos como una indirecta a Danna Paola. Recordemos que por aquellos días, la expareja se encargó de aclarar los motivos detrás del final de su noviazgo, al mismo tiempo en que las versiones de un supuesto triángulo amoroso cobraron fuerza, debido a la cercanía que Danna tenía con el colombiano. Sin embargo, él mismo desmintió de manera puntual tales dichos, poniendo de frente su amistad con la también actriz, y con quien incluso recientemente lanzó una colaboración musical.

Lo cierto es que las palabras que Tini publicó en sus redes sociales no pudieron dejar de ser relacionadas con ese capítulo de su historia amorosa, sobre todo porque incluye una frase con el título de un tema que precisamente interpreta Danna Paola, Mala Fama, esto sumado a una escena de adelanto de su video, en el que se le ve con un look muy similar al de la mexicana en una de sus apariciones en La Academia, y que dio mucho de qué hablar. “Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano, la paga…”, escribió la protagonista de la serie Violetta, agregando a la publicación un hashtag con el nombre de su nuevo sencillo, llamado #Duele, y del cual dio un avance a todos sus fanáticos, que reaccionaron de manera inmediata a este mensaje que acaparó la atención desde el primer instante.

Y aunque la argentina nunca se refirió de manera directa a una persona, los usuarios no han dejado de mencionar el nombre de Danna Paola en los comentarios, así como hay quienes descartan que se trate de una referencia a la cantante mexicana. Por tal motivo, minutos después Tini envió otro tweet para hacer énfasis en el sentido de sus palabras. “#Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla, solo dos días”, agregó. Y claro, más allá de la polémica que ha generado este anuncio, el apoyo que ha recibido la intérprete ha sido inmediato, dispuesta a escribir las páginas de este nuevo episodio que la ha vuelto a colocar en el radar.

Tini y Sebastián hablan sobre su ruptura

A principios de agosto, Tini concedió una de sus entrevistas más personales, en la que habló a corazón abierto del fin de su noviazgo con Sebastián Yatra, con quien asegura quedó en muy buenos términos. “Jamás voy a revelar qué fue lo que pasó entre nosotros. Es algo recontra íntimo. Pero era lo mejor para los dos y era importante aclararlo. Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso… Hoy los planes y las vidas de los dos ya no iban muy de acuerdo, entonces tomamos la decisión de seguir cada uno su camino…”, contó a la revista Gente.

Por su lado, Sebastián también comentó sobre lo que para él implicó terminar su noviazgo con Tini, por quien conserva un especial cariño. “Mi corazón está bien, terminé con Martina… obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño. Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad…”, dijo en entrevista con el segmento virtual de Univision, El Break de las 7.

