¡Emotiva! La gran sorpresa que J Balvin le dio a su novia en el día de su cumpleaños La guapa chica no pudo evitar romper en llanto al descubrir el lindo detalle que le preparó su amado

Estos meses han sido los más agridulces para J Balvin, pues en medio del éxito que ha consolidado, y de la estabilidad personal que hoy define su vida, tuvo que enfrentar una difícil batalla contra el COVID-19. Sin embargo, el cantante ha pasado la página de ese episodio del que anteriormente ha hablado a corazón abierto, enteramente agradecido con quienes le brindaron su apoyo y enfocándose en otros aspectos, como en el terreno sentimental. Ahora, el intérprete se tomó un tiempo para dar a su novia, la modelo Valentina Ferrer, una inolvidable sorpresa por el día de su cumpleaños, detalle que simplemente fue más allá de lo esperado, y que quedó capturado en una entrañable escena que la guapa chica presumió orgullosa con todos sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ferrer, quien celebró sus 27 años de edad por todo lo alto, pasa esta cuarentena en casa de su novio en la ciudad de Medellín, en Colombia, en donde ambos han disfrutado estos días compartiendo algunos vistazos de su convivencia a través de las redes sociales. Y claro, el hecho de permanecer lejos de su familia conmovió desde lo más profundo a la festejada, ya que ellos radican en Argentina, por lo que era casi imposible que todos lograran reunirse para esta especial fecha. Pero en un hecho muy inesperado, el cumpleaños vino acompañado de un lindo gesto por parte de su amado, quien puso manos a la obra para darle el mejor de los regalos, ¿de qué se trata?

VER GALERÍA

Además de prepararle una fiesta, J Balvin pidió a su novia que se vendara los ojos, y fue así como de la mano del cantante, caminó entre la locación al aire libre un poco desconfiada, sin imaginar lo que sus ojos verían tan solo segundos después. Tras descubrirse el rostro, la joven no pudo creer lo que estaba mirando, pues frente a ella se encontraba toda su familia reunida, quien viajó desde Argentina a Colombia para hacer de este cumpleaños uno de los más entrañables. Ella misma expresó la incontenible emoción que la invadió desde el primer instante, agradeciendo a su novio por este regalo. “Estar lejos de casa en mi cumpleaños era difícil hasta este momento. Gracias, amor @jbalvin”, se puede leer al pie del video que dio a conocer en sus redes.

VER GALERÍA

En la escena, también se aprecia cómo Valentina queda sin palabras al mirar a sus seres queridos siendo partícipes de esta sorpresa, por lo que inmediato camina hacia ellos para abrazarlos sin poder contener el llanto de la emoción. Del mismo modo, los fans del cantante se unieron a este festejo, enviando un sinfín de felicitaciones a la chica, quien ha logrado atrapar todas las miradas gracias a su inigualable belleza. Por supuesto, esta publicación ha acumulado miles de “me gusta” y las bellas palabras de varios amigos famosos de la pareja.

J Balvin, retomando su vida con optimismo

Luego de superar el coronavirus, J Balvin compartió un par de mensajes para dar esperanza a quienes como él han pasado por la misma situación. Fue a través de su perfil de Instagram que el intérprete se mostró sensible con sus fanáticos, a quienes llamó a no bajar la guardia y a tomar las debidas precauciones. “He padecido la ansiedad y a raíz de este evento se potencializó, pero acepto y enfrento los aspectos que afectan mi cuerpo y mi mente y reconozco que soy vulnerable y muy frágil, ante esta y miles de situaciones más. Siento en el alma a quienes han perdido sus familiares en esta difícil situación de pandemia. Además, porque sé que no solo las familias están afectadas de salud y anímicamente, sino económicamente y laboralmente. Hoy solo quiero ser una voz de esperanza, ¡esto pasará! Cuiden de ustedes y de sus familiares, de esa manera, cuidamos de todos. Los amo. José”, dijo en aquella carta publicada el 27 de agosto.

Mira el video del momento aquí: