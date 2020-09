Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla, podría salir de prisión

Este fin de semana Yolanda Saldívar, la mujer que cumple una condena en prisión por el asesinato, en 1995, de la cantante Selena Quintanilla, celebró su cumpleaños número 60, fecha que coincidió con los reportes de que, en cinco años, podrá tramitar su libertad condicional. De acuerdo con información del programa Hoy, la excolaboradora de la Reina del Tex-mex, recibió la noticia recientemente: “Fue notificada por un tribunal de Texas que, en el año 2025, puede tramitar su libertad condicional por buena conducta”. Sobre este tema, la familia de Selena ya había revelado su postura. Yolanda lleva 25 años presa cumpliendo una sentencia de cadena perpetua que podría cumplir en casa debido a este nuevo recurso legal al que se ha hecho acreedora por su bueno comportamiento en prisión. El pasado marzo, el hermano de la cantante AB Quintanilla honró su memoria en Instagram con motivo de su aniversario luctoso.

El 23 de octubre de 1995, Yolanda Saldivar fue declarada culpable por el asesinato de Selena Quintanilla, acusada de homicidio en primer grado, por lo que recibió una sentencia de cadena perpetua. Tras 25 años en prisión, el panorama legal de Saldívar podría dar un vuelco. Sobre esta posibilidad, el papá de la cantante, Abraham Quintanilla, habló en entrevista con Tony Dandrades, donde reveló que, la mujer que le arrebató la vida a su hija, corre peligro en la calle: “En cuanto a mí y a mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir, nada va a regresar a mi hija, pero yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque, 23 años después, la tienen sola en una celda, no la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí”, comentó el 2018 cuando Yolanda no había sido notificada sobre la libertad condicional.

En aquella entrevista, don Abraham comentó que, tras más de dos décadas de la muerte de su hija, todavía hay fans que hablan de venganza: “Nosotros recibimos cartas de mujeres que están en esa prisión donde está ella y dicen que la están esperando y dicen que la van a matar porque son mujeres que han matado antes y por eso están ahí, no tienen nada que perder”. Sobre el hecho de que Yolanda se ha dicho inocente en diversas entrevistas que ha concedido desde la cárcel, comentó: “Ella puede decir miles de cosas, pero la realidad es que sí mató a mi hija y no fue accidente, fue un momento de ira, porque la estaban despidiendo”.

25 años sin Selena

El pasado marzo se cumplieron 25 años del lamentable fallecimiento de Selena, a los 23 años de edad. Con motivo de su aniversario luctuoso, su hermano AB Quintanilla, le dedicó una sentida publicación en Instagram donde publicó un texto honrando su memoria: “La conocí por primera vez cuando tenía 8 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer: mientras esperaba ansiosamente afuera de nuestra casa, diciéndole a todos mis amigos del vecindario que tenía una nueva hermanita y que estaba por llegar a casa. El resto es historia, no del tipo que la familia esperaba o quería, pero tenemos que lidiar día a día. El mundo hace 25 años perdió a una superestrella… 25 años. Mis padres perdieron a su bebé y Suzette y yo perdimos a nuestra hermanita. Hoy es solo otro día más extrañando a Selena”, escribió.

Aunque su hermana Suzette es mucho más discreta y pocas veces habla de Selena, en 2016, cuando lanzaron la línea de labiales de la cantante con la firma MAC, la también integrante de Los Dinos, grupo familiar que acompañaba a Selena dijo: “Para ella, sus fans lo eran todo. No había una entrevista que hiciera en la que no les diera las gracias. Y míranos hoy, 21 años después, seguimos hablando de ella. Estamos eternamente agradecidos de que la gente todavía la ame”, comentó en aquella ocasión. En esta colaboración, la familia de Selena buscó imprimir en este cosmético la personalidad de la cantante: “Selena dibujaba desde que tenía 13 o 14 años; siempre le interesó la moda y quería dedicarse a eso. Siempre se ponía cualquier cosa y se veía a la moda. Era una persona que podía verse bien con casi cualquier cosa que se pusiera. Ella creía que mientras te sintieras confiada, siempre tendrías presencia”.