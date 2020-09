El palomazo con el que causó sensación Eduardo Capetillo Jr.

No sólo son guapos, los hijos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son también muy talentosos y carismáticos. Alejandra y Ana Paula están conquistando YouTube con su sencillez y sentido del humor, así como con la naturalidad con la que se desenvuelven frente a la cámara. Por su parte, Eduardo Jr, el hermano mayor, también ha brillado en las redes sociales, y aunque por ahora no ha querido incursionar como youtuber, sí ha cautivado a muchos con sus múltiples facetas, ranchero, motociclista y cantante. Hace unos meses el joven de 26 años ya había causado sensación al hacer un dueto junto a su papá. Durante una salida en auto, padre e hijo interpretaron su versión del tema Recuérdame bonito de Joan Sebastian, la cual les valió un sinfín de halagos. Eduardo Jr, ha vuelto a presumir su afinada voz, pero ahora en solitario. El primogénito de Eduardo y Biby compartió en sus Instagram Stories un breve fragmento del palomazo que se aventó durante una salida de amigos. Si bien al parecer todo fue muy espontáneo, eso no impidió que el joven se luciera al cantar Fallaste corazón acompañado de los músicos que tocaban cerca de la terraza en la que se encontraba, ¿será que se animará a seguir los pasos de sus padres en la música? Haz click abajo para verlo.

Loading the player...