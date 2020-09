¿Un guiño a Rebelde? Dulce María aclara si su hija se llamará o no Roberta

En medio de la inusual situación que se vive en todo el mundo, Dulce María y su esposo Paco Álvarez recibieron la mejor de las noticias: la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia. Los fans de la cantante se emocionaron casi tanto como ella, y esperaban ansiosos a conocer si el bebé sería niño o niña. Finalmente, hace poco más de una semana, la también actriz reveló que debutaría en la maternidad con una nena. Tras este esperado anuncio, los seguidores de la estrella de telenovelas se apresuraron a adivinar qué nombre podría llevar la pequeña, incluso se aventuraron a pensar que Dulce María podría elegir Roberta para su primogénita, haciendo un pequeño tributo a su célebre personaje en la exitosa telenovela Rebelde. Sin embargo, en medio de tantos rumores y suposiciones, la futura mamá ha salido a aclarar si tiene o no contemplado dicho nombre para su hija.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Dulce María hizo una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de la serie Falsa Identidad, producción a la que se sumó en su segunda temporada. Mientras interactuaba con sus fans y respondía algunas preguntas en torno a la historia y su personaje, fue cuestionada sobre el nombre que llevará su nena. Cercana siempre con su público, ella no dudó en responder y aprovechó para desmentir las versiones de que su hija se llamaría como ella en la famosa telenovela juvenil en la que participó hace unos años. “Mi bebé no tiene nombre aún, no tiene nombre, todavía no sabemos, pero cuando sepamos tampoco les vamos a decir, ¡no es cierto!”, dijo entre risas a modo de broma. “La verdad es que es una de las cosas más difíciles, ponerle nombre a una niña, lo que sí les puedo decir es que es definitivo que Roberta no se va a llamar”, aseguró.

VER GALERÍA

Si bien la cantante reconoció que este nombre es bonito, señaló que no es el que elegiría para su nena. “Nunca, ninguna de mis hijas, y es un nombre muy bonito, es un nombre muy fuerte, un nombre padrísimo, pero no tiene nada que ver con cómo me gustaría ponerle a mis hijas o a mis hijos o lo que sea”, explicó, dejando además abierta la posibilidad de agrandar más la familia en un futuro. “No se va a llamar así, yo no sé quién está inventando cosas y lo ponen en medios y dicen ‘qué padre que se va a llamar así’, entonces les digo que es mentira, que es un chisme y que no sé cómo se va a llamar aún”, agregó Dulce María, quien entre 2004 y 2006 interpretó a Roberta Alejandra Pardo Rey, uno de los personajes principales en la exitosa telenovela de Televisa.

VER GALERÍA

La actriz reiteró que elegir el nombre de su hija ha sido una tarea difícil, pero manifestó que espera que para el día en que le dé la bienvenida ya haya encontrado el indicado. “Sólo espero encontrarle nombre antes de que nazca porque deveras soy a veces bien despistada”, confesó. “Es que hay muchos nombres que me gustan, pero es difícil escoger un nombre para un ser humano que se va a llamar así toda la vida, entonces tienes que ver como que okay, puede haber un nombre bonito pero que le quede a esa persona, a ese ser, entonces es difícil”, admitió. “Ya si alguien ha estado en mi lugar, o van a estar, se darán cuenta que no es algo tan fácil, aunque hay gente que lo tiene muy claro… Pero yo no”, reconoció.

Revela cómo fue grabar en medio de su dulce espera

Al ahondar sobre su trabajo en Falsa Identidad, Dulce María contó que las cosas cambiaron mucho desde que iniciaron las grabaciones en enero pasado, hasta que se suspendieron en marzo debido a la pandemia, para luego reanudarse hace un par de meses cuando ella ya estaba embarazada. “En julio regresé a grabar, con mucho miedo obviamente y todos con muchísimas precauciones, yo grabé, ya me quedaba muy poco para terminar mi participación, ya había grabado la mayoría, pero ya estaba embarazada... Entonces fue difícil, fueron muchísimas protecciones, con muchísimos cuidados de parte de la producción de parte de mis compañeros, de parte de todos…”, contó en el Instagram Live. “Fue muy poco tiempo lo que grabé embarazada, fue menos de un mes, y más que por el embarazo, porque digo el embarazo sí te cansa más, te baja un poquito la energía o cosas así, pero el problema no era el embarazo sino el miedo de la pandemia, de estarte cuidando, todo eso hacía que fuera como más largo”, confesó.

VER GALERÍA